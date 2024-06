Octavio Ocaña se le manifestó a César Bono, así lo cuenta el actor

El dolor por la muerte de Octavio Ocaña sigue estando presente entre sus amigos y compañeros de trabajo, como por ejemplo en el primer actor César Bono quien aseguró que siempre piensa en él y que incluso se le ha manifestado.

Fue el 29 de octubre del 2021 cuando el joven comediante murió tras una persecución policiaca en donde recibió un impacto de bala, cuyo caso las autoridades siguen investigando; un policía ya fue vinculado a proceso por homicidio doloso.

Bono, quien participa en la serie de comedia “Vecinos” a estrenar su nueva temporada el próximo domingo por Las Estrellas, platicó a la prensa cómo fue el momento exacto cuando se le manifestó Ocaña, que fue al poco tiempo que había fallecido.

“Después de que se fue, se hizo un programa especial que hablábamos por teléfono con él, que se había ido a trabajar a otro lugar del mundo y cuando acabo de hablar con él, volteo y estaba un gran espectacular la foto de él y me conmovió muchísimo”, señaló.

Octavio Ocaña está más habituado a ser llamado "Benito", como su personaje en "Vecinos"

¿Cómo ha vivido la ausencia del actor que murió a los 22 años?

César Bono comentó que siendo una tragedia y recordó cómo fue el primer acercamiento que tuvo con él, al iniciar este proyecto.

El productor Elías Solorio lo presentó y le dijo: “este chavito va a ser tu hijo y se va a llamar Beni”, después Bono se acercó para platicar con él y le preguntó que en la vida real cómo se llamaba, respondiendo: Octavio.

“Me acuerdo que me impactó mucho porque acababa de morir un amigo Octavio y dije: ‘qué increíble Dios me está quitando a un Octavio y me está dando a otro’ y ahorita ya me quitó a dos Octavios, pero así es la vida”.

¿Cómo va el asunto de la inquilina de su casa?

Respecto al tema de la inquilina de su casa, Jessica López Rivera, que no ha querido desalojar, comentó que todavía no se ha querido ir y ya le debe 18 meses de renta.

“La señora junto con sus abogados, que por cierto, ha corrido a varios está haciendo porquerías, ya le quitaron al juez y ya le dieron el caso a un magistrado por lo mismo que la señora no actúa como se debe actuar, pero que va a tener que salir de la casa y tener que actuar es un hecho”.

El artista de la obra “Defendiendo al cavernícola” comentó que los argumentos que da la inquilina es que “no sabía dónde se paga la renta, que en el contrato no dice dónde y le digo: donde vives es mi casa, ahí déjame el dinero”.

Aunque ella llegó a comentar que el actor la amenazó, él dijo que “jamás en la vida”; aclaró tener muchos defectos, pero no se considera tonto, por lo que en los tiempos actuales no le pasa por la mente hacerle algo a las mujeres, incluso las defiendes.

“Nunca la amenacé, es una señora que miente mucho, dijo que trabajaba en una revista, pero ahí negaron que trabajara ahí, mencionó que trabajaba en el ISSSTE, pero dicen que no la conocen. Dice que se va a quedar con mi casa, es abuso, así como protegen a las mujeres deberían hacerlo a los hombres de la tercera edad, pero sólo es mía la casa, no de mis hijos.

