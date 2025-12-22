Más Información

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

La Plaza de Santo Domingo, el Palacio de Medicina y el Palacio Postal, ambos en la zona centro de la Ciudad de México, volvieron por algunos días a verse como a principios del siglo pasado, al ser escenarios de la serie Mal de amores, ahora en etapa de postproducción.

A ellos se suma un tren, desde cuyo interior se verán cosas que no existen, pues el exterior fue hecho con virtual production, la tecnología que permite unir paisajes digitales con la realidad, a fin de que el público no se de cuenta de la magia en cine o televisión.

Mal de amores, protagonizada por Renata Vaca (Saw X), Iván Amozurritia (El niñero) y Juan Pablo Fuentes (Bandidos) se desarrolla en plena lucha revolucionaria y cuenta la vida de una joven que lucha por sus convicciones, pero al mismo tiempo se encuentra en la encrucijada de amar a dos hombres: un aventurero revolucionario y un respetado médico.

“Lo que hicimos fue ser fieles a la novela, a las ideas de sus creadoras y encontrar los lugares que tenían en la cabeza. Puebla, San Luis Potosí y el centro de la capital, fueron nuestras locaciones”, adelanta Ramiro Ruiz, co productor de dicha serie.

La trama está basada en la novela homónima escrita por Ángeles Mastretta, que se publicó originalmente en 1997 y que fue galardonada con el Premio Rómulo Gallegos, concedido por primera vez a una mujer.

Es la segunda obra de la escritora en ser llevada a la pantalla, pues en su momento Arráncame la vida tuvo su versión cinematográfica, con Ana Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho y José María de Tavira, como protagonistas, dirigió Roberto Sneider.

Catalina Aguilar Mastretta, hija de Ángeles y directora de Las horas contigo y Cindy, la regia, participó en la realización de dicha serie.

“Tuvimos la ventaja que, al ser hija de Ángeles y que ésta fuera su herencia desde que nació, tenía muy claro lo que quería. Cata nos invita a sumarnos a ella y la acompañamos”, comenta Ruiz.

“Es un volado esto de adaptar novelas, puedes o no estar de acuerdo, pero hay que separar lo que es algo escrito a una visión”, considera el escritor.

Mal de amores, cuyo rodaje concluyó en agosto, es una producción de Netflix que verá la luz en 2026. Fue un proyecto que Catalina Aguilar empujó desde hace tres años.

Actúan Humberto Zurita, Miguel Rodarte y Diana Bovio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]