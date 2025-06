Cazzu vive un momento de éxito profesional y plenitud personal como mamá de Inti, la hija que tiene con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, con quien asegura mantiene una relación cordial; la pequeña de casi dos años es del signo zodiacal Virgo, y aunque la argentina no entiende nada ni sabe nada de los signos zodiacales, se llevó una tremenda sorpresa al descubrir un dato muy curioso al respecto.

En una charla en ****, Cazzu, se sorprende al caer en cuenta que el tatuaje que trae en el brazo del cabello de zodiaco Shun de Andrómeda, conocido por su personalidad pacífica y su técnica de la Cadena de Andrómeda, viste la armadura dorada de Virgo temporalmente en la saga de Hades.

"¡Ella es Shun, Dios!", dijo en relación a su hija Inti.

Y reflexionó sobre el más allá:

"Yo no me acordaba que Shun se convertía en el caballero de oro de Virgo y eso habla del más allá; yo me tatué a Shun hace un montón de años. La tuve a Inti que terminó siendo Virgo", dijo sorprendida.

Cazzu se tatuó a Shun de Andrómeda, de "Los Caballeros del Zodiaco".

Cazzu y su gusto por los tatuajes

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, tiene más de 60 tatuajes en su cuerpo, el primero fue una frase en honor a su hermana Florencia: “Siempre vas a ser la flor más bella de mi jardín”.

En su rostro se observa un pequeño corazón cerca de su ojo derecho, que simboliza el romance, el amor y la pasión; la palabra "frágil" en el abdomen y el micrófono con alas en su antebrazo derecho, como tributo a su amor por la música, son algunos de los más característicos de la cantante argentina.

En el pecho tiene la palabra “INSEGURIDAD”,aunque las letras “I” y “N” están tachadas en rojo, dejando visible “SEGURIDAD”.

Uno de los tatuajes más recientes y que compartió con sus fans, fue el que se hizo en la parte baja de la espalda, unas alas, interpretadas por sus seguidores como símbolo de renacimiento; en se momento ya se había dado la polémica separación con Christian Nodal, quien habría terminado con ella para hacer público su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa.

rad