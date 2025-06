Los nombres pueden guardar historias, recuerdos, personas o lugares. En el caso de Cazzu, el que eligió para su hija está inspirado en una vivencia significativa que compartió con Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar.

La trapera argentina, cada vez más abierta a hablar sobre su maternidad, reveló durante una entrevista en el programa de YouTube "Chef en proceso" cómo fue que decidió llamar Inti a su pequeña.

La cantante habló sobre su papel como madre. Foto: Instagram.

El origen de Inti

El nombre del retoño, quien actualmente tiene un año y nueve meses, ha llamado la atención por ser poco común. Sin embargo, para Cazzu tiene un profundo significado cultural vinculado con la región en la que nació.

Lee también: Cazzu se sorprende al descubrir la relación de su hija Inti con un tatuaje que se hizo hace años

“Es una deidad, es el dios Sol de la comunidad Inca, que es la zona donde más o menos yo nací”, explicó.

La llamada “Nena Trampa” también compartió que la inspiración surgió tras un viaje que realizó junto a Nodal cuando aún estaban juntos, durante el Año Nuevo Aymara. Visitaron un salar andino, una planicie cubierta de sal, justo en el solsticio.

“Con su papá habíamos ido a un lugar que nos tocó casualmente en el solsticio… Salimos a pedir la bendición del Dios Inti en un salar que es como mágico, donde estás en medio del cielo”, recordó.

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación en mayo de 2024, pocas semanas antes de que el famoso anunciara su relación con Ángela Aguilar. Foto: Instagram oficial.

Lee también: Cazzu confiesa que no tenía planes de ser mamá, pero su amor por Nodal cambió el panorama: "me enamoré y sonó bien"

Aunque tradicionalmente se utiliza en varones, Cazzu aclaró que el género del nombre no fue un impedimento para ella.

Sobre su relación con Nodal y la postura frente a Ángela Aguilar

Cazzu y Christian Nodal se separaron ocho meses después del nacimiento de Inti, en mayo de 2024. A través de un comunicado conjunto, confirmaron que su distanciamiento fue en buenos términos, siempre priorizando el bienestar de la bebé. Sin embargo, dos semanas más tarde, se supo que el cantante había iniciado una relación con Ángela Aguilar, con quien se casó el 24 de julio.

Aunque ha reconocido que fue un proceso doloroso, Cazzu ha optado por no alimentar la polémica. Durante una visita reciente a México, aclaró ante la prensa que no guarda resentimientos hacia Nodal ni hacia Ángela, y compartió que le es difícil hablar de ella.

Lee también: Desde la infidelidad de Nodal, Cazzu reconoce que siente cierta predisposición por nuestro país: "a todo lo de México, ahora le entro con prudencia"

“Sí, por supuesto, es muy difícil porque también siento —yo lo veo muy injusto— que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, y no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores”, expresó.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no han querido revelar cuándo comenzó su romance, lo que ha causado polémica y especulaciones.

También dejó claro que su prioridad es el bienestar de su hija, y que tanto ella como Nodal son los únicos responsables de su crianza.

“No puedo defenderla porque no es mi posición tampoco. Lo que sí me parece es que los problemas más importantes y que más me importan, son que se cumplan los derechos de mi hija, nada más; y mis derechos. Que no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral.”

Además, desmintió que impida la convivencia de Inti con Ángela y aclaró que ambos padres tienen el mismo derecho de decidir sobre el entorno de su hija:

“Eso tampoco es cierto. La vida de su papá y su esposa yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, de su papá, y tanto el derecho que tengo yo de acercar personas a su vida, él también lo tiene.”