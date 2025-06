Pepe Aguilar se sincera sobre boda de Ángela con Nodal: "me daba coraje que de repente, de la nada, me arrebataran a mi hijita" El cantante no se siente culpable ni responsable de las decisiones que toman sus hijos

Pepe Aguilar sí resintió que su hija Ángela, de un momento a otro, se casara con Christian Nodal.