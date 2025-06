No por nada le llaman "La Jefa". Cazzu agotó en menos de 24 horas la preventa para su concierto del 14 de octubre en el Auditorio Nacional y, ante la euforia del público mexicano, anunció una segunda fecha en el mismo recinto: el 15 de octubre.

El anuncio se hizo oficial este lunes a través de las redes sociales de Ocesa, donde compartieron el cartel que confirma el “sold out” y la apertura de una nueva función.

"¡La preventa de Cazzu en CDMX se agotó en sólo unas horas. Debido a la increíble demanda tendremos segunda fecha en el Auditorio Nacional", se puede leer en la publicación.

Ambas fechas forman parte de "Latinaje en vivo", tour con el que la argentina regresa a los escenarios de nuestro país, después de tres años de ausencia.

Asimismo, detallaron que la preventa para este segundo concierto ya está disponible a través de la página de Ticketmaster y los boletos rondan entre los 700 y 3 mil 600 pesos.

La argentina abrió una segunda fecha en la CDMX por la alta demanda de sus fans. Foto: Instagram.

Cazzu reacciona a su primer sold out en México

Como era de esperarse, los fans de la trapera no tardaron en reaccionar a este importante logro, y es que, recordemos esta será la primera vez que Cazzu se presente en un recinto de esta capacidad, en nuestro país.

Mediante comentarios los usuarios la felicitaron y hasta celebraron que haya "callado las bocas" de quienes dudaban sobre su poder de convocatoria.

"No que no", "se lo merece", "¡Eso bebé! cállales las boca", "La que no iba a llegar", "Bienvenida siempre a México. Hagan lo suyo bebés", "Ahí está, ¿no que no llenaba? ¡No uno, dos!", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Por su parte, Cazzu tampoco se quedó callada y en sus historias de Instagram dedicó un breve video a sus público mexicano en el que aparece con una sonrisa tímida y un pequeño corazón.

Con este gesto la argentina agradeció a sus fans. Foto: Instagram.

