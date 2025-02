"Si no está consumiendo (drogas), que se ajuste bien las faldas y que demuestre lo maravillosa que es". Este fue el consejo que Carmen Campuzano le mandó Imelda Garza Tuñón, a través de los reporteros que la rodearon después de la conferencia de prensa del Gay Pride 2025, donde fue presentada como una de las embajadoras.



La exmodelo, quien pasó por un problema de adicciones a principios de la década de los 2000, pasó una situación similar a la de Imelda, cuando fue separada de sus hijas Camila y Daniela; mientras ella emprendía la lucha para recuperarse; por eso sabe perfectamente de qué le habla a la viuda de Julián Figueroa.



Pero Campuzano duda que Imelda esté inmersa en el abuso de sustancias, no sólo porque dice conocerla; sino porque está enterada de que la joven madre se encuentra trabajando en dos proyectos teatrales, el la obra corta "Motel" y próximamente dará vida a la Ariel, en el musical

infantil "La Sirenita".



"No podría tener retención (de textos) para nada, porque las adicciones te perturban la mente, te distraen, se te olvidan las cosas, te crean situaciones graves", dijo Campuzano.

Sin embargo, en caso de que fueran ciertas las acusaciones en su contra, Campuzano ofreció a Imelda su ayuda, con la promesa de que lo mantendrá en absoluto secreto: "Te prometo que lo que trabajemos tú y yo queda entre nosotros".

Y es que, en su experiencia, lo peor de ese mundo es precisamente negar el problema, pues con ello lo único que se obtiene es esclavizarte cada día más:

"Ella tiene que hacer feliz a su hijo y no está sola. Si está pasando por un proceso complicado que lo trabaje ahora, para que no se le vaya el tiempo. Negar un problema así va hacer que se someta más, porque yo lo viví; entonces hay que hablar y solucionar, hay que trabajar, tomar terapia".



Carmen Campuzano le da el beneficio de la duda a Imelda y a Maribel Guardia, pero les recuerda a ambas que deben pensar sólo en el beneficio del pequeño José Julián.



La también actriz, junto a Mariana Ochoa, Salvador Zerboni y Kenny Aviles, vocalista de la banda Kenny y Los Eléctricos, dio un avance de lo que sucederá el 28 de junio en el Gay Pride 2025; además, adelantó que preparará un gran show para la comunidad LGBTQ+, a quien le debe muchos años de apoyo y cariño.





La modelo formará parte del Gay Pride 2025. Foto: Sughey Baños / EL UNIVERSAL.





