Mientras que la euforia por la serie "Chespirito: sin querer queriendo" continúa, Carlos Villagrán -quien ha preferido no opinar acerca de la producción de Max-, no para de trabajar pues, desde este fin de semana, se encuentra ofreciendo shows en Perú, los cuales han dejado muy sorprendidos a sus fans, debido a la vitalidad con que sigue bailando a sus 81 años.

En uno de los episodios de la bioserie, Roberto Gómez Bolaños hace una recomendación a Marcos Barragán, personaje que hace alusión a Villagrán, a quien le sugiere no casarse con el personaje de Quico.

Marco Barragán personaje alusivo a Carlos Villagrán, en la bioserie de "Chespirito: sin querer queriendo". Foto: Instagram, vía @hbomaxlat

Y si bien, por una larga época, el actor no pudo darle vida al hijo de doña Florinda y, en cambio, tuvo que crear un nuevo personaje; "Federrico", el cual, tuvo su propio programa para la televisión venezolana, ahora se vuelve a poner en los zapatos del papel que lo catapultó a la fama.

"Federrico", programa venezolano, protagonizado por Carlos Villagrán y Ramón Valdés, de 1982 a 1983. Foto: YouTube

Desde el viernes pasado -25 de julio-, Villagrán llegó a Perú, país en el que pasará una temporada de alrededor de tres semanas, para participar en el Mega Circus, un show de artes circenses en que, entre acto y acto, presenta a personalidades famosas, como es su caso.

Son decenas los videos que ya circulan en redes, donde se puede ver a don Carlos participando en la carpa, caracterizado como Quico y ejecutando los mismos movimientos, cuasi/contorsionistas que realizaba en "El chavo del 9", hace más de 50 años.

Quico de 81 años. El mexicano Carlos Villagrán se presentó anoche en un circo en Perú, en donde también está la Chilindrina haciendo lo mismo. pic.twitter.com/dgPRBHS1Gk — La Historia USA (@LaHistoriaUSA) July 26, 2025

¿La reacción del público?, euforia total, pues -en el pasado- don Carlos había afirmado que no volvería a dar vida al personaje.

Quico, reconocido por su trayectoria

Durante su debut en el circo, el actor -además- recibió un reconocimiento por su trayectoria artística y su poder de convocatoria, pues el recinto no sólo lució lleno, sino que su actuación provocó la euforia y ovación de las y los presentes, había personas de todas las generaciones.

Villagrán se niega a hablar mal de Chespirito y su bioserie

En su llegada a Perú, Villagrán tuvo un encuentro con los medios, donde una de las fuentes lo cuestionó acerca de qué opinión le merecía la forma en que era retratado en el bioserie de Chespirito y, sin entrar en ningún detalle, destacó que no estaba dispuesto a hablar mal de nadie, aclarando que el estreno de la producción de Max no le causó ningún tipo de indignación.

"No es asunto mío, no tengo temas, yo hice mi trabajo, ustedes lo vieron; se ríeron o no, ustedes me pueden juzgar, yo no tengo por qué hablar mal de nadie, es más... yo no puedo decir nada en contra, porque Chespirito ya está muerto y no se puede defender, yo, Carlos Villagrán, lo sigo queriendo, mi trabajo está ahí, ustedes júzguenlo".

La sorpresa es que, durante su estancia en Perú (del 25 de julio al 10 de agosto), Villagrán se reencontrará con una de sus compañeras de reparto, María Antonieta de las Nieves "la Chilindrina", quien también tiene su acto en Mega Circus; aunque, hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido ninguna fotografía o video al respecto en sus redes.

