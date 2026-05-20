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ya está de vuelta en México y relata cómo vivió su encuentro con pues, a pesar de que fue él quien buscó el acercamiento con el , el actor revela que el delantero también le mostró la admiración que le inspira su trayectoria y todos los éxitos que a logrado.

Villagrán presumió, hace sólo 15 días, un momento que había esperado por mucho tiempo; conocer a uno de sus ídolos del deporte, el jugador del Inter de Miami, Messi.

Él, junto a su esposa, Becky Palacios, viajaron a Miami, Florida, para visitar las instalaciones del Inter Maiami y, especialmente, para conocer al futbolista que, años atrás, en una fiesta de disfraces, como demuestra una fotografía que circula en internet, se vistió como el personaje que el actor da vida en "El chavo del ocho".

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En su momento, don Carlos compartió algunas fotografias y videos del momento, en el que le mostró su admiración al deportista y, además de solicitarle que le firmase una playera, con su nombre estampado en la parte trasera, le obsequió un cuadro hecho por su hijo, el ilustrador Paulo Villagrán, en donde el artista plasmó el momento en que Argentina se llevó la Copa del Mundo, en Qatar 2022.

En el video, se le puede escuchar elogiando al argentino, pero Messi no fue él único que recibió un encomio pues, así como acaba de contar el actor a "Venga la alegría", en su regreso a México, el futbolista también le mostró la admiración que siente por él.

"Fue como mágico, le vi cara de niño, yo creo que, cuando se acercó, se le vino la infancia de niño, y se acordó de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, viendo ´El chavo del 8´, pasamos un rato muy agradable, me dijo ´realmente, lo admiro mucho´", contó.

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Respecto al beso que Villagrán le dio a Messi en la mejilla y que, en redes sociales, escandalizó, el actor lo toma sin ninguna preocupación, ya que cosnidera que no incomodó al delantero ya que, en Argentina, su país natal, se acostumbra que los hombres se besen las mejillas entre sí, sin que eso incite al prejuicio o tabú.

"Yo le quise dar el beso, yo lo admiro mucho, no es con cualquier persona, es con el mejor futbolista del mundo, entonces yo, como ´Kiko´ no tengo ninguna cuestión de darle el beso, es más, en Argentina, se besan los hombres también, en la mejilla y todo", ahondó.

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melc

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