Carlos Bonavides recuerda el día en que Paco Stanley le curó la cruda

A 24 años de su fallecimiento, Carlos Bonavides recuerda a Paco Stanley como un hombre caballeroso y simpático pues, si bien, nunca construyeron una amistad como la que el conductor sostuvo con Benito Castro, el actor recuerda una ocasión en la que se lo encontró por los pasillos de Televisa y Stanley, al percatarse que Bonavides había llegado crudo a su llamado, le invitó dos copas para curarle el malestar, sin embargo, asegura que él nunca fue testigo de ningún episodio en que el querido presentador de TV consumiera alguna sustancia ilícita.

Luego de que se estrenase la docuserie "El Show. Crónica de un Asesinato", en el que se realiza toda una investigación en torno a la muerte del presentador de TV, el nombre de Paco Stanley se ha convertido en objeto de opinión, pues el periodista Diego Enrique Osorno, que dirigió esta producción, desvela muchos de los oscuros que nunca terminaron por aclararse a través de una serie de entrevistas con personajes cercanos al conductor o que vivieron de cerca los acontecimientos que tuvieron lugar el 7 de junio de 1999.

Sin embargo, los medios de comunicación se han dado la tarea de cuestionar a otras figuras del medio artístico de la época, para interrogarles acerca de su opinión y si, en su momento, llegaron a ser testigos del consumo de drogas del presentador de TV, el cual se ganó el cariño del público por la comicidad con que se conducía. Por ello, cuando los micrófonos de Eden Dorantes y otras y otros reporteros captaron a Carlos Bonavides no dudaron en sacar a colación la memoria de Stanley.

Fue así que el actor, mejor recordado por su personaje como Huicho Domínguez, negó que alguna vez hubiera visto a Stanley consumir algún estupefacto, pues aclaró que nunca tuvieron una amistad estrecha y que, en cambio, sólo se saludaba cordialmente por los pasillos de Televisa, sin embargo, al hacer memoria, recordó una ocasión en que el conductor lo ayudó a aliviar la resaca del día anterior pues, hace muchos años, Bonavides enfrentó un problema con el alcohol muy fuerte.

"No, absolutamente no", destacó. "Yo nunca tuve una amistad con Paco Stanley, la única experiencia que tuve con Paco Stanley fue una vez que yo estaba muy crudo y él me llevó a una cantina y me invitó dos piedras (dos tragos), pero de droga nada; el me invitó pero él no tomó porque me vio muy mal y yo iba a entrar a un programa", aclaró.

También destacó que el consumo de drogas era algo que no se pregonaba ni se presumía abiertamente, como ocurre con el alcohol, por ello, era más difícil percatarse de qué personas llevaban a cabo este tipo de práctica: "El alcohol se exhibe más, pero yo nunca jamás ni lo vi drogarse ni lo vi nada", destacó.

Y aunque don Carlos y Paco nunca fueron los grandes amigos, el actor de 82 años indicó que le inspiraba gran estima debido a que era un hombre muy simpático, un que se quitaba la camisa por los demás, el cual siempre buscaba dar cariño y crear un climax de familiaridad entre él y su público, motivo por el cual llegó a ser tan querido y, por supuesto, lo que provocó que al morir, las personas sintiesen al afectación de su ausencia y, de alguna manera, también vivieran un duelo, al no volver a ver al conductor que amenizaba sus tardes todos los días.

"Yo siempre lo quise mucho, lo que yo vi de Paco Stanley es que era un hombre que le daba a la gente, un hombre que era muy alegre, muy simpático, la gente lo quería mucho, (pero) nunca tuve la relación íntima", dijo. "La idea que tengo de él es que era un caballero" y su asesinato fue "horrible, una desgracia para México, porque Paco Stanley era un representante del pensamiento mexicano", puntualizó.

El actor también fue cuestionado acerca de qué opinaba de las críticas que Benito Castro ha recibido críticas por hablar explícitamente de todo lo que vivió a lado de Stanely, sin embargo, Bonavides no lo vio a mal, de hecho, elogió al actor por haber dejado sus adicciones desde hace muchos años y precisó que, por la edad que tanto él, como otros grandes actores tienen (que rebasan los 80 años), tienen toda la libertad de hablar de lo que vivieron hace tiempo, cuando fueron jóvenes, pues esas vivencias los hicieron las personas que son hoy día.

"Ya somos gente grande que lo que ahora hacemos es cuidarnos, nosotros ya pasamos una línea en la que podemos platicar anécdotas de nuestra juventud sin perjudicar a nadie, son parte esencial de nuestra vida, de lo que pasamos, de lo que tuvimos que sufrir, lo que tuvimos que gozar, ya tenemos derecho de ventilar cosas", precisó.

melc