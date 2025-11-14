Más Información
“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara
Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
La rapera Cardi B ha dado a luz a su cuarto hijo, un niño, según ha anunciado la cantante en su perfil de Instagram. Un portavoz de la cantante ha asegurado a la revista People que se encuentra bien y feliz.
Se trata del primero hijo que tiene con su actual novio, el deportista Stefon Diggs.
"Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma", señala en Instagram.
"Cardi B es madre de otros tres niños -Kulture, Wave y Blossom-, junto a su anterior pareja, el rapero Offset. La pareja inició el proceso de divorcio en 2024, aunque todavía no ha terminado, señala People.
