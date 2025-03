Dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar, y los que quieren volver a ver juntos como pareja a Lucero y Mijares aseguran que el cantante se puso celoso al ver a su ex bailar de lo más a gusto con Yahir en el programa "Juego de Voces", donde por cierto, Lucero confesó que su exesposo es su príncipe azul.

La buena relación que llevan los cantantes a pesar de estar divorciados desde que dejaron de ser esposos, en 2011, es algo que tiene fascinados a sus seguidores, quienes han aumentado sus esperanzas de volver a verlos como pareja desde que anunciaron su gira conjunta en 2022 "Hasta que se nos hizo", y después, Lucero terminó su relación con el empresario Michel Kuri.

Ahora, Lucero y Mijares vuelven a trabajar juntos pero en televisión y junto a su hija Lucero Mijares, quien ha dicho muchas veces que está feliz por lo bien que se llevan sus papás, aunque puso cara de sorprendida cuando vio bailar a su madre con su compañero de equipo Yahir.

Lee también: Lucero no podía parar de llorar tras reencontrarse con Angélica Aragón

¿Mijares no pudo ocultar sus celos?

Los fans de Lucero y Mijares incluso han especulado sobre una supuesta relación de pareja que tendrían los cantantes a escondidas, lo que los ha llevado a generar imágenes romántica de ambos con Inteligencia Artificial.

Lo cierto es que en el primer programa de "Juego de Voces" se divirtieron y hasta se echaron un baile juntos con el que encantaron a sus seguidores.

Sin embargo, ha dado de qué hablar una mueca de seriedad de Mijares cuando Lucero baila salsa con Yahir, cantante 10 años menor que ella, al mismo tiempo que María León saca a bailar a su crush Emmanuel.

"Mijares el menos celoso". "Alguien no está soportando". "1:Mijares celosisimo. 2:la hija bien asombrada ,sin palabras. 3:lucero disfrutando a mil. 4: amé la cara de Angélica mientras va pasando". "Mijares viendo cómo Lucero le dice que es el amor de su vida ... luego Mijares viendo como baila con otro". "Amé amé ame la cara de Don Manuelito celoso jajaja". "Qué paso Mijares, se te borro la sonrisa, es que me vino un recuerdo", se lee entre los múltipes comentarios de los cibernautas que no pierden la esperanza de que entre Lucero y Mijares se siga escribiendo una historia de amor.

rad