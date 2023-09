Captan a Augusto Bravo, el hombre del que se enamoró Adianez Hernández, y se niega a hablar

De los involucrados, Augusto Bravo es el único que no ha hablado públicamente acerca del romance extramarital que Adianez Hernández vivió a su lado, pues en los últimos días tanto la actriz, como su esposo Rodrigo Cachero, y la exnovia de Augusto se han pronunciado y contado su versión de los hechos. Sin embargo, cuando Bravo fue captado fuera del negocio de pollos rostizados que comparte con su familia, se negó a hablar y esquivó las cámaras, por lo que ha sido criticado, debido a que no correspondió a la petición que la conductora hizo ayer de que cada uno de ellos asuma la responsabilidad de los hechos.

Desde la semana pasada se dio a conocer que Rodrigo Cachero y Adianez Hernández habían dado por terminada su relación de 10 años, de los cuales, estuvieron cinco años casados y aunque el actor se mostró molesto al dar esta noticia no contó cuáles habían sido los motivos de la separación. No fue sino hasta que Larisa Mendizabal, su exesposa y madre de Santiago, su hijo mayor, contestó a la prensa que los rumores que sugerían que Adianez le había sido infiel al actor con el que era su novio eran ciertos.

Fue así que, el siguiente en hablar, fue nuevamente Cachero, al pedir a través de sus redes sociales respeto para los hijos que comparte con Adianez; Ian y Kai, pues expuso que algunas personas hicieron comentarios acerca de la situación en los perfiles de Instagram de los pequeños, lo que causó la molestia del actor que quiere proteger a sus hijos por encima de todo, reconociendo que está atravesando una situación muy complicada, pues se visualizaba envejeciendo junto a la conductora, a la que conoció en una telenovela en la que ella actuaba y era el director de actores.

Lee también: Hijo de Yolanda Ciani niega que haya violentado a su madre: confiesa que a la actriz "la dejaron en la calle"

Ayer por la mañana, Adianez rompió el silencio explicando que, si había desactivado los comentarios, en sus redes sociales fue evitar los ataques, reconociendo que había cometido una equivocación que no sólo la afectaba a ella, sino a su madre, padre, hermanos, hijos y al padre de ellos. La exparticipante de "Survivor" expresó que era consciente de que la forma en que actuó, al engañar a su marido, no fue la idónea, sin embargo, había actuado motivada por el enamoramiento que surgió de su interacción con Augusto Bravo, a quien conoció por ser la pareja de la exesposa de Cachero.

Fue así que, como ella misma reconoció sus culpas, pidió a las otras tres personas involucradas que asumieran su papel en todo lo sucedido, dejando entrever que su esposo había descuidado la relación.

De este modo, "Ventaneando" espero a Bravo afuera de las instalaciones del negocio de pollos rostizados que comparte con su familia, y aunque Augusto sí habló con la reportera del programa, pidió que fuera sin cámaras, expresándole que si no hablaba era porque él no es una figura pública y no se ve en la obligación de hacerlo.

Pero la reportera lo esperó a las afueras del local, cuando Augusto abandonó el negocio, y lo siguió hasta su automóvil permaneciendo en silencio ante los cuestionamientos que le solicitaban que diera su versión de los hechos como Hernández había pedido.

En este sentido, Daniel Bisogno, que ha asegurado que es amigo cercano de Bravo, dijo que Adianez y Augusto siguen juntos.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.





melc