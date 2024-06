Cantante Halsey revela que padece lupus y leucemia en su nuevo sencillo: "tengo suerte de estar viva"

"Hay veneno en mi cerebro y en mi sangre", es una de las frases de "The End", el nuevo sencillo de Halsey, pero también es una desgarradora confesión; y es que en este tema la cantante reveló a sus fans los problemas de salud que enfrenta, ya que ha sido diagnosticada con lupus y leucemia.

La mañana de este martes, y como ya lo había prometido, compartió con el mundo entero el primer corte de lo que será su nuevo disco, lo que pocos imaginaban es que en él abriría por completo su corazón para detallar la lucha que ha llevado en silencio durante los últimos meses.

"En pocas palabras, tengo suerte de estar viva", escribió la intérprete de "Without Me" junto a un video en el que documentó parte de su proceso médico, como algunos de los tratamientos; incluso, su cambió físico, pues ambas enfermedades la han deteriorado.

"Me siento como una anciana. Me dije a mi misma que me doy dos años más para estar enferma; a los 30 voy a renacer y me veré super sexy, y tendré mucha energía , y podré volver a hacer mis veintes", se le oye decir a Halsey en la primer parte del clip, mientras frota sus piernas por el dolor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer, la leucemia se desarrolla por un problema con la producción de células sanguíneas y afecta los glóbulos blancos, Mientras que, el lupus, es una enfermedad crónica y autoinmune que se distingue por atacar las células y tejidos sanos; causando daños en la piel, articulaciones y órganos vitales.









Pero, para la cantautora de 29 años, vivir con estas dos graves enfermedades es una constante lucha, de la que espera salir victoriosa, o al menos eso es lo que retrata en su conmovedor sencillo: "Cuando te conocí, dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo. Sé que no es el fin del mundo, pero ¿podrías pasar por mí a las 8? porque hoy comienzo con mi tratamiento”, es otra estrofa la canción.

Halsey no ha detallado desde hace cuanto tiempo recibió su diagnóstico, lo que sí es un hecho es que sus seguidores se han volcado hacia ella con comentarios de solidaridad, apoyo y cariño: " "Te amo hasta el fin de los tiempos, estamos juntos en esto", "Eres tan fuerte, gracias por compartir esto con nosotros para poder darte todo el amor", "Te mereces todas las bendiciones que vienen para ti. Estoy tan orgullosa de ti", "Te mando fuerza y salud", "Sigue luchando, estamos rezando por ti", "Por favor, mantente fuerte. Nuestro corazón está roto por ti", son algunos de los mensajes que pueden leerse.

