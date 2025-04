Camila Cabello revivió un momento inesperado que vivió durante su visita a México. Aunque su última presentación en el país fue en enero, la cantante recordó recientemente un incidente en el escenario y compartió qué lo provocó.

En una entrevista con el medio australiano The Project, la intérprete de "Havana" reveló que se desmayó mientras cantaba" June Gloom", pero, sorprendentemente, nadie lo notó, excepto su madre.

“Mi mamá vio que cerré los ojos y no me levantaba. Recuperé la conciencia a tiempo para la siguiente canción”, relató.

En los videos que han circulado en redes sociales como X y TikTok, se puede ver a Camila sobre una plataforma giratoria que forma parte de su espectáculo. Mientras gira suavemente, en un momento parece sentarse y se sujeta de uno de los barandales. La cámara no muestra su rostro, pues está de espaldas, pero su silueta negra destaca contra un fondo morado.

Cabello explicó que lo ocurrido fue consecuencia de un problema con las alturas: “Tenía mal de altura y estaba girando tan rápido que, literalmente, me desmayé”, confesó.

Aunque el incidente no tuvo mayores consecuencias, la cantante aseguró que probablemente no volverá a usar plataformas similares en futuros shows: “No creo que volvamos a traer ese juego”, agregó.

Algunos usuarios en redes sociales han cuestionado la historia de la cantante, sugiriendo que podría haber sido simplemente un mareo y no un desmayo, ya que les resulta difícil creer que nadie más se haya percatado.

Mientras tanto, Camila se alista para su gira mundial Yours, C. Tour, que comenzará en julio en España y recorrerá países como Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Aún no ha anunciado fechas en México.

