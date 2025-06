Guadalajara.— A C. Tangana el cine le ha cambiado la vida. Dice que, normalmente, siempre está pensando en otras cosas, incluso quejándose, pero tan sólo en la pasada entrega del Goya, donde ganó, estaba simplemente feliz, concentrado en el momento.

“Esa vez estaba disfrutando el momento, cuando lo que hago siempre es estar viendo todo y hasta pensando qué podría ser mejor, ahí no”, recuerda.

Antón Álvarez Alfaro, rapero creador de “Mala mujer” y quien compuso el hit “Malamente” para su expareja Rosalía, está dando un golpe de timón a su carrera.

Obviamente no es que deje la música, su pasión, pero está encontrando en la pantalla una nueva forma de comunicarse.

Al Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, ha llegado cargando bajo el brazo La guitarra flamenca de Yerai Cortés, su ópera prima como director, presentado en San Sebastián 2024 y ganador del Goya, máximo premio al cine español, en la categoría de Documental y Canción original.

“Sí, estoy entregado (al cine), pasa que son procesos muy largos y hay que tomárselo muy en serio para terminar los proyectos porque requieren de tu entrega total”, dice.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés inició cuando C. Tangana quedó fascinado con el talento del guitarrista, respetado por la comunidad tradicional gitana y la moderna, por lo que decidió invitarlo a grabar un disco.

En las canciones el músico se ve confrontado con su pasado y explorar un secreto familiar, lo cual se ve en la cinta.

“Desde el principio sentía mucha complicidad, me sentía conectado y creo que hemos ido poco a poco porque también nos hemos hecho amigos haciendo el proyecto”.

La experiencia musical sirvió al rapero a la hora del montaje (edición en México), porque considera que éste y el ritmo son similares.

“(En lo narrativo) lo que te da ritmo es si el personaje y la trama avanzan o no, y eso a mí me costó mucho aprenderlo, todavía me falta mucho, pero respecto del montaje, indudablemente la música te ayuda. La interfaz (en computadora) es algo parecido al que utilizas en la música, tú ves una línea de tiempo y ves todo lo que va a suceder de tres, cinco, 10 minutos. Y eso lo ves en la estructura de una canción, visualizar el estribillo o una estrofa muy larga y eso se parece muchísimo”, explica.

Ahora mismo con la compañía Little Spain tiene varios proyectos caminando, entre ellos un documental sobre el diseñador ibérico Miguel Adrover que se estrenará en San Sebastián.

C Tangana estudia guionismo para, más adelante, dirigir una ficción. “En cuanto termine un guion que merezca la pena, me pondré con ello. Estoy aprendiendo a escribir y en distintos proyectos de Little (de ficción) he metido mano”.