Bryan Adams ofrece velada musical ochentera junto a sus fans mexicanos

No close up. El equipo de Bryan Adams solicitó eso a los fotógrafos que asistieron anoche a su concierto en la Arena Ciudad de México. Y nadie lo entendió.



Y fue algo incomprensible porque el músico no necesita lucir su rostro para encantar al público.



A sus 64 años de edad, con más de cuatro décadas de carrera, basta con que salga al escenario con su guitarra para lograr gritos de los asistentes.



Si con “Kick ass”, la primera de la noche, el público lanzó un alarido que se impactó en el techo del recinto, con “Somebody” la gritería emocional se transformó en un coro multitudinario.



Si él comenzaba uno de los versos de la canción ochentera, entonces se alejaba del micrófono para que los demás lo completaran felices.



Chamarra negra y pantalón oscuro fue el vestuario elegido para la noche en la que se registró, de acuerdo con los organizadores, la asistencia de 12 mil personas, cupo máximo para el formato utilizado.



Muchos ya portaban la playera pirata de 150 pesos comprada a las afueras de la Arena, muy por debajo de los 700 que significaba adquirir la oficial del So Happy It Hurts Tour.

Una velada con Bryan Adams

“Hola Mexico City, me llamo Bryan, soy el cantante para esta noche”, dijo el canadiense brevemente en español, durante su primera interacción con el público.



Varios ya llegaron ambientados para lo que oirían en la velada. En un puesto de tacos cercano, el comerciante puso en su reproductor un mp3 con la discografía de Bryan. Pero lo que nadie sabía es que la canción de “Heaven”, conocida por ser balada, sería tocada más tarde con arreglos más pop.



Una gran pantalla colocada en la parte trasera del escenario fue utilizada para mostrar al cantante de cuerpo entero, a veces con close up a sus manos tocando la guitarra o imágenes prefabricadas varias como edificios o luces blancas bajando.



Para “You belong to me” Bryan invitó a todos a mostrar sus mejores pasos. “¿Listos para bailar?”, exclamó el músico, ante la algarabía desde las butacas.



“Its only love”, “Run to you”, y “Summer of 69” no podían estar ausentes de la lista interpretada por Bryan y su banda compuesta por cinco músicos, la cual sólo calló con el acústico de “I’ll always return” y “Here I am”.



“(Everything I do) I do it for you”, la canción nominada al Oscar al ser tema de la cinta “Robin Hood”, fue la que hizo que casi todos sacaran su teléfono celular para grabar el momento o simplemente haciendo que su luz fuera de un lado a otro, siguiendo la letra.

