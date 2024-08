Bruno Mars en el Estadio GNP: setlist, qué ingresar y todo lo que debes saber de sus conciertos

Uno de los artistas más relevantes del pop está a punto de pisar suelo mexicano y lo hará a lo grande. Se trata de Bruno Mars quien no sólo ofrecerá tres shows en la CDMX, sino que éstos marcarán el arranque de operaciones del nuevo Estadio GNP, antiguamente conocido como Foro Sol.

Lo curioso es que su llegada, contrario a otros artistas, se da en un momento en el que su carrera no se encuentra en el mejor escenario. En México, ninguna de sus canciones aparecen en el top 200 de Spotify, y no ha presentado ningún sencillo o álbum nuevo desde “Leave the door open”, en 2021.

Aún así, los boletos para sus conciertos volaron en solo cuestión de horas y los fans ya están contando las horas para verlo actuar en vivo. Si tú eres de los afortunados que asistirán a estos conciertos, aquí te decimos todo lo que debes de saber para pasar una noche inolvidable.

Lee también Bruno Mars anuncia nueva fecha en el Estadio GNP Seguros: ¿Cuál es el precio de los boletos?

¿Dónde y cuándo ver a Bruno Mars?

La trayectoria musical de Mars le ha valido para ser el encargado de inaugurar uno de los recintos más importantes de la CDMX y no con una fecha, sino con tres, los próximos 8, 10 y 11 de agosto.

Aunque el arranque del concierto será en punto de las 21:00 horas, se espera que la apertura de puertas sea alrededor de las 16 y 17:30 horas.

La duración del concierto será, aproximadamente de 1 hora y 40 minutos, por lo que se pide al público tomar tomar precauciones para su regreso.





Posible setlist

Aunque no hay nada confirmado, de acuerdo con otros shows del estadounidense podría estar compuesto de 15 temas, pero podría haber algunos cambios.



-Treasure

-Liquor Store Blues / Billionaire

-Perm

-Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky

-That's What I Like / Please Me

-Guitar & Saxophone Solo

-Versace on the Floor

-It Will Rain

-Marry You

-Runaway Baby

-Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin' on You / Leave the Door Open

-When I Was Your Man

-Locked Out of Heaven

-Just the Way You Are

-Uptown Funk



¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Los principales accesos para el Estadio GNP son por la puerta 6 de Ciudad Deportiva que se ubica sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad, los puentes que conectan desde la puerta 1 del Palacio de los Deportes que se pueden encontrar en Río Churubusco, o puerta 15 de Ciudad Deportiva en la calle de Añil antes de la esquina con Resina.

Los transportes públicos más cercanos a cada una de estas entradas son: Para la puerta 6 la estación del metro Ciudad Deportiva de la Línea 9 que recorre de Tacubaya a Pantitlán; para la puerta 1 del Palacio de los Deportes es Metro Velódromo de la misma línea, o bien el Metrobús Goma que está a unos 15 minutos caminando de los accesos desde el Palacio.

La última opción es desde el Metrobús Iztacalco que se ubica sobre el Eje 4, entre la explanada principal de la delegación Iztacalco y contra esquina de UPIICSA, a partir de la cual se debe caminar por la calle de Resina cerca de 10 minutos hasta la puerta 15. Esta es la mejor opción también para quienes van en automóvil al concierto.

¿Qué puedes ingresar y qué no?

Al igual que en la mayoría de eventos de este tipo, hay algunas medidas de seguridad, sobre todo en los objetos que están permitidos que debes tomar en cuenta:

Sí ingresan

- Bolsas de mano pequeñas

- Lentes

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (en paquete cerrado)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser

- Brazaletes de la amistad ilimitados





No ingresan

- Mochilas, tote bags grandes o cangureras.

- Pancartas ni posters.

- Cámaras profesionales o equipo de video.

- Accesorios para cámara.

- Accesorios o prendas que obstruyan la vista.

- Cigarros, cajetillas o vapes.

- Comida o bebidas.

- Paraguas.





Lee también Bruno Mars será el artista que inaugure el nuevo Estadio GNP Seguros