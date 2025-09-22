A Bruce Dickinson le van bien los escenarios gigantes, los estadios repletos de metaleros ondeando la bandera de Iron Maiden, el grupo del que es líder. Sin embargo, este fin de semana cambió los riffs de guitarra por un reto muy distinto, cantar el himno nacional de Estados Unidos, frente a más de 66 mil personas, durante el partido de los Steelers contra los Seattle Seahawks.

El líder de la banda británica interpretó el himno conocido como "The Star-Spangled Banner" a capela, con un estilo solemne y potente, mientras helicópteros sobrevolaban el recinto.

La respuesta del público fue con el coro de “USA! USA!” que lo despidió del campo, en una escena poco común para una figura británica del heavy metal como lo es Dickinson.

De los escenarios a la NFL

Días antes, Dickinson ya había confesado en el pódcast "The Charismatic Voice" que se estaba preparando para la ocasión.

“Tengo que cantar el himno nacional en Pittsburgh para los Steelers. Me lo pidieron. Lo haré a capela, y si empiezas por el buen camino, estarás listo”.

El cantante aprovechó su paso por Pittsburgh, donde ofreció un concierto con su proyecto solista, The Mandrake Project, en el Stage AE, para sumarse a este momento inesperado en la NFL.

Aunque su actuación no pudo inspirar la victoria de los Steelers, que cayeron 31-17 ante los Seahawks, el cantante de 67 años se llevó la ovación del público y un recuerdo más para una carrera llena de giros inesperados.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Bruce Dickinson?

Además de cantar Iron Maiden, el músico está de gira por Norteamérica con The Mandrake Project, su primer álbum en solitario en casi dos décadas.

Con una banda que reúne a Roy Z, Tanya O’Callaghan, Dave Moreno y Mistheria, el músico británico recorrerá Estados Unidos y Canadá, con paradas en festivales como Rocklahoma y Louder Than Life. En el repertorio incluye temas nuevos, como “Shadow of the Gods”.

Bruce Dickinson es piloto de aviones, escritor, esgrimista, sobreviviente de cáncer y, sobre todo, uno de los frontman más influyentes del heavy metal.

A esa lista ahora puede añadir un logro más: interpretar el himno de Estados Unidos en un partido de la NFL.