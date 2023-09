Britney Spears recibe visita de la policía, tras publicar el video de los cuchillos

La policía del condado de Ventura, en California, arribó a la mansión de Britney Spears para cerciorarse de que la cantante se encuentre bien, luego de que recibiera diferentes llamadas telefónicas en las que denunciaban que la cantante tenía cuchillos en su casa con los que podía lastimarse, sin embargo, los agentes aseguran que pudieron conversar con "la Princesa del pop", la que destacan que se encuentra bien y fuera de peligro.

El video que Brit publicó este martes ha causado preocupación entre sus fanáticas y fanáticos, pues en él aparece bailado con dos cuchillos que sostiene en sus manos y los que mueve rápidamente mientras ejecuta una de sus clásicas coreografías, sin embargo, para sus seguidores dicho videoclip fue motivo de angustia pues, luego de unas horas, la famosa compartió otro video en el que ya aparecerái vendada y con una herida en la pierna.

Lee también: Tras publicación de "Las señoras del narco", Sergio Mayer invita a Anabel Hernández a que lo denuncie

A raíz de esta publicación, Spears recibió mensajes donde la preocupación de sus seguidores era evidente, del mismo modo que hubo quienes la tacharon de "irresponsable" por usar utensilios de cocina para un uso para el que no están pensado, pues podría hacerse daño a ella misma o a sus perritos, que también aparecieron en la escena, escapando apabullados cuando el sonido del golpe entre uno y otro causaron un estruendo.

En su defensa, la intérprete de "Oops, i did it again" aseguró que se trataba de cuchillos sin filo y que, además, se trataba de una imitación de Shakira, quien en la más reciente edición de los premios MTV VMA ofreció un espectáculo que fue muy aplaudido, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos, mientras montaba una coreografía donde usaba cuchillos: "Copiando a Shakira", escribió la famosa.

Lee también: Joven que denunció al actor Juan Ríos de abuso sexual, muestra sus supuestas conversaciones íntimas

Pero ni estos argumentos calmaron la inquietud de sus fans; de acuerdo con "TMZ", el Departamento del sheriff del condado de Ventura recibió múltiples llamadas pidiendo que visitaran a Brit, pues creían que su seguridad estaba en peligro, por lo que agentes policiales llegaron su mansión, valuada en 7,4 millones de dólares, sin embargo, al llegar a su domicilio, la cantante no sólo los recibió sin problema, sino que conversó con ellos.

De esa manera, afirmaron que no hay de qué temer, pues Spears se encuentra bien.

Lee también: VIDEO: The Weeknd confunde un peluche del Dr. Simi con un animal en pleno concierto

No hay que perder de vista que esta es la segunda visita que la cantante recibe en este año, pues en enero los agentes tocaron a su puerta, luego de que Britney cerrara su cuenta de Instagram por séptima ocasión en un considerable corto tiempo; en esa ocasión, también consideraron que no había ningún peligro por el que temer por la integridad de la estrella de pop.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc