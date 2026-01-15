El Palais Brongniart, uno de los recintos más emblemáticos de París, se transformó en un auténtico salón de baile al estilo de Bridgerton para albergar la premiere mundial de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

Aspectos del estreno mundial de "Bridgerton Temporada 4" en el Palacio Brongniart, en el centro de París, el 14 de enero. Foto: Kiran RIDLEY / AFP.

Encabezado por Luke Thompson y Yerin Ha, protagonistas de la nueva entrega, el evento recreó el universo de la alta sociedad del “ton” con un despliegue de elegancia, romance y espectáculo digno de Lady Whistledown. La noche fue transmitida en vivo a través de Tudum y reunió a fans de todo el mundo.

Más que una alfombra roja, la velada incluyó música en vivo y una proyección especial del primer episodio de la temporada, dos semanas antes de su estreno oficial, confirmando que cuando Bridgerton organiza un baile, no existen fronteras.

Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) llegaron juntos y marcaron el tono romántico de la noche. Ha apostó por un vestido satinado color menta con tirantes de cristal y un corte moderno que equilibró lo clásico con lo contemporáneo, mientras que Thompson eligió un traje negro con un sutil detalle floral en la solapa.

Foto: AP Photo/Christophe Ena.

La alfombra reunió también a figuras clave del elenco como Claudia Jessie, Florence Hunt, Will Tilston, Emma Naomi, Adjoa Andoh, Hannah Dodd y Victor Alli, reafirmando el carácter coral de la serie incluso fuera de la pantalla.

El reparto y el equipo de la serie, incluyendo a la actriz británica Adjoa Andoh, el actor británico Hugh Sachs, la actriz británica Florence Hunt, la actriz británica Ruth Gemmell. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP.

Entre los looks más comentados, Golda Rosheuvel destacó con un conjunto tejido en tono naranja quemado; Claudia Jessie reinterpretó la sastrería clásica con un traje negro bordado con flores; y Michelle Mao compartió que el vestuario de su personaje, Rosamund Li, toma referencias directas de María Antonieta, incluyendo joyería inspirada en piezas históricas reales.

Durante la alfombra, Yerin Ha reveló que su inspiración romántica provino de las novelas de Emily Henry, mientras que Thompson bromeó sobre su preparación para el papel, confesando que se sumergió directamente en An Offer from a Gentleman, la novela de Julia Quinn que inspira esta temporada.

Aspectos del estreno mundial de "Bridgerton Temporada 4" en el Palacio Brongniart, en el centro de París, el 14 de enero. Foto: Kiran RIDLEY / AFP.

La noche también sirvió como escenario para presentar "Bridgerton: The Official Podcast", una producción de seis episodios realizada por Netflix y Shondaland, conducida por Alison Hammond, que profundizará en los romances, tensiones y secretos de la nueva entrega a través de entrevistas con el elenco.

Como broche final, los asistentes al streaming pudieron ver completo el primer episodio de la cuarta temporada antes que nadie.

Foto: Kiran RIDLEY / AFP.

¿De qué trata la cuarta temporada de Bridgerton?

La nueva entrega pone el foco en Benedict Bridgerton, el hijo bohemio de la familia. Inspirada en An Offer from a Gentleman, la historia comienza en un baile de máscaras donde Benedict conoce a la enigmática Dama de Plata, sin saber que detrás del antifaz se encuentra Sophie Baek, una joven cuya identidad cambiará el rumbo de su vida.

Con ecos de Cenicienta, la temporada promete explorar el romance, las diferencias de clase y la identidad, manteniendo la esencia del drama de época con un enfoque contemporáneo.

Foto: Kiran RIDLEY / AFP.

Los títulos de los episodios

Desde París, el evento también dejó revelaciones clave, incluido un adelanto extendido del primer episodio y la presentación oficial de los títulos que conforman la temporada, la cual estará dividida en dos partes.

Parte 1 (29 de enero)

El Vals

El tiempo traspasado

El campo junto al otro camino

Una oferta de un caballero

Parte 2 (26 de febrero)

Sí o no

El invierno que pasa

El más allá

Bailando en el campo

La música de Bridgerton

Si algo define a Bridgerton es su manera de convertir éxitos contemporáneos en piezas clásicas. La nueva temporada no es la excepción. El baile de máscaras del episodio inaugural se acompaña de versiones instrumentales de canciones de Coldplay, Usher y Third Eye Blind, interpretadas por ensambles como Vitamin String Quartet y Strings from Paris.

La tradición musical de Bridgerton se mantiene intacta. El primer episodio incluirá arreglos clásicos de canciones modernas, entre ellas:

“Life in Technicolor” de Coldplay, interpretada por Vitamin String Quartet

“DJ Got Us Fallin’ in Love” de Usher, a cargo de Strings From Paris

“Never Let You Go” de Third Eye Blind, nuevamente por Vitamin String Quartet