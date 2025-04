Para de alguna manera poner en foco bueno a la comunidad migrante en EU, Bobby Larios apunta a una secuela de la cinta “Anna antinarcóticos”, esta última disponible actualmente en streaming.

En “Anna antinarcóticos”, ahora en ViX, el actor da vida a un policía en busca de la verdad y la justicia, al lado de su compañera (Ana Sobero), que logran detener a un peligroso delincuente (Héctor Soberón).

“Vamos a ver si podemos arrancar la segunda parte, hay la idea de que se llame ‘Houston police’, queremos tomar un tema bueno, apta para la migración, para ayudar a verla de otra forma, vamos a ver cómo le hacemos”, comenta Larios.

El actor, radicado en Miami desde hace años y quien obtuvo la ciudadanía estadunidense en 2023, ha visto cómo los migrantes han sido tratados por el gobierno estadounidense. Desde su punto de vista, el cumplimiento de la ley es factor clave para permanecer en el país de las barras y las estrellas.

“Yo siempre hice las cosas bien, no faltar al respeto, pagar impuestos y siempre se lo he dicho a la gente, hay que portarse bien todos lados. No puedes llegar a un país y hacer lo que se quiera porque nadie te conoce.

“He visto como de pronto un americano, creo en Cancún, maltrató a un mexicano que estaba echándose un taquito en la banqueta y eso no nos gusta. Y aquí (EU) es lo mismo, veo que EU es un país grande y hoy por hoy no es para todo el mundo, no para menospreciar, sino por el aguante que se tiene que ir con las leyes, con el sistema para poderlo entender y el que no lo ha entendido, ha salido y lo han deportado”, considera.

Con comida

Larios fue el quinto expulsado del reality "MasterChef Celebrity Generaciones" de TV Azteca y ya lo asimiló.

Es más, se fortaleció una idea que gira en su cabeza de hace tiempo, de incursionar en el ámbito culinario, como algunos amigos ya lo han hecho.

“Yo hago salsas y mucha gente me pregunta el por qué no me aviento a hacer algo y bueno, primero, es porque aquí (Miami) es caro y falta mucho billete (risas). Pero ha pasado por mi cabeza reinventarme para ver qué puedo hacer, quizá vender en línea. Todos los días me conecto a redes sociales, veo recetas y las mujeres se quedan conmigo, entonces, es una cuestión motivadora”, expresa.

A pregunta expresa, Bobby acepta que cuando se decidió su salida del reality fue complicado, pero ya lo ha entendido.

“Al principio fue complicado, de preguntarme por qué salí, no puede ser, pasan muchas cosas por la cabeza. Después lo tomas tranquilo, se disfrutó lo que hicimos. Después de tantos años de no regresar a México, 19 años, tenía miedo y estaba temeroso porque no sabía qué iba a pasar y cómo me iba a aceptar la gente al llegar, pero fue con mucho cariño y aprecio y una cosa maravillosa es que MasterChef es un programa familiar”, expresa.

