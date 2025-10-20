La secuela de terror Black phone 2 encabezó las listas de taquilla de EU este fin de semana con 26.5 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio ayer. No sólo superó el debut de 23.6 millones de la original, sino que es una victoria que necesitaba Blumhouse después de una serie de decepciones este año como M3GAN 2.0.

Aunque Black phone 2 se estrenó en línea con las expectativas, la asistencia al cine en octubre sigue siendo lenta, con una disminución de casi 11% respecto del año pasado, según Comscore.

La taquilla general aún está 4% por encima en comparación con el año pasado, pero un gran éxito de taquilla que podría generar más impulso podría llegar hasta finales de noviembre o diciembre.

Universal Pictures lanzó Black phone 2 en 3 mil 411 cines de EU, con una ola de buenas críticas.

Según encuestas de salida, 63% de las audiencias del fin de semana de estreno tenían entre 18 y 34 años, y el mayor grupo demográfico fue el de los hispanos, que representó 39% de los compradores de boletos, los caucásicos, 35%.

Con 15.5 millones adicionales de 71 territorios internacionales, Black phone 2 tuvo un lanzamiento mundial de 42 millones de dólares contra un presupuesto de producción reportado de 30 millones.

Black Phone 2 también fue la única película que realmente destacó este fin de semana, a pesar de una serie de opciones en estreno amplio, incluida la comedia clasificada R, Good fortune, que se estrenó con 6.2 millones de dólares, y la expansión del drama de Julia Roberts y Andrew Garfield After the Hunt, que recaudó 1.6 millones.

También se estrenó Frankenstein, del Guillermo del Toro, aunque Netflix no informa las recaudaciones de taquilla.