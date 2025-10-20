Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

La secuela de terror Black phone 2 encabezó las listas de taquilla de EU este fin de semana con 26.5 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio ayer. No sólo superó el debut de 23.6 millones de la original, sino que es una victoria que necesitaba Blumhouse después de una serie de decepciones este año como M3GAN 2.0.

Aunque Black phone 2 se estrenó en línea con las expectativas, la asistencia al cine en octubre sigue siendo lenta, con una disminución de casi 11% respecto del año pasado, según Comscore.

La taquilla general aún está 4% por encima en comparación con el año pasado, pero un gran éxito de taquilla que podría generar más impulso podría llegar hasta finales de noviembre o diciembre.

Universal Pictures lanzó Black phone 2 en 3 mil 411 cines de EU, con una ola de buenas críticas.

Según encuestas de salida, 63% de las audiencias del fin de semana de estreno tenían entre 18 y 34 años, y el mayor grupo demográfico fue el de los hispanos, que representó 39% de los compradores de boletos, los caucásicos, 35%.

Con 15.5 millones adicionales de 71 territorios internacionales, Black phone 2 tuvo un lanzamiento mundial de 42 millones de dólares contra un presupuesto de producción reportado de 30 millones.

Black Phone 2 también fue la única película que realmente destacó este fin de semana, a pesar de una serie de opciones en estreno amplio, incluida la comedia clasificada R, Good fortune, que se estrenó con 6.2 millones de dólares, y la expansión del drama de Julia Roberts y Andrew Garfield After the Hunt, que recaudó 1.6 millones.

También se estrenó Frankenstein, del Guillermo del Toro, aunque Netflix no informa las recaudaciones de taquilla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]