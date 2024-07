Beverly Hills Cop replantea masculinidad

“¿Pasaste de ser un súperpiloto a patrullar centros comerciales? ¿Te dio miedo o ya no diste el ancho? Detective Foley, veo que lleva mucho tiempo haciendo esto, pero… el mundo ha cambiado un poco. Usted ya no puede llegar con otro hombre y decir algo que insulte mi masculinidad y creer que me ofuscará”, dice el detective Bobby Abbott a Axel Foley.

El famoso policía, interpretado por Eddie Murphy en Un detective suelto en Hollywood (Beverly Hills Cop) nunca tiene problemas en desafiar los límites legales desde que llegó al cine en los 80.

Tres películas y 40 años después, la franquicia ha diversificado sus temáticas, abordando aspectos como la salud mental, la paternidad y hasta las dinámicas familiares.

Joseph Gordon-Levitt, quien se une al nuevo filme Un detective suelto en Hollywood: Axel F. (Beverly Hills Cop: Axel F.), como el detective Bobby Abbott, señala que Hollywood hoy todavía representa a un hombre con una pistola: “Hoy hay otras formas de mostrar fortaleza más allá de golpear al villano o apuntar con un arma a alguien”.

Para Kevin Bacon, quien interpreta al Capitán Cade Grant, el modo en que se representan los roles masculinos de policías y detectives ha trascendido ese estereotipo del hombre rudo para mostrar ahora personajes más vulnerables y multifacéticos.

“Hemos experimentado un crecimiento cultural y social en términos de lo que valoramos en los hombres. Ahora hay espacio para personajes que son heroicos y fuertes, pero que también tienen una sensibilidad más profunda”, expresa en entrevista.

Kevin Bacon interpreta al corrupto Capitán Cade Grant. Foto: Netflix

El actor, conocido por sus papeles en películas como Footloose y Río místico, destaca de la cinta la relación padre e hija del filme, ya que Foley tendrá que lidiar con el desdén de su hija Jane.

Para Gordon-Levitt (Looper: asesinos del futuro y 10 cosas que odio de ti), trabajar con Murphy ha sido, además, todo un sueño cumplido en su carrera.

“He sido un gran fan de Eddie Murphy desde que era niño. Mi hermano mayor me presentó su trabajo, así que, cuando tuve la oportunidad de interpretar a su nuevo compañero en esta nueva película estaba realmente emocionado”, reconoce.

Una película de tres décadas

Dirigida por Mark Molloy y escrita por Will Beall, Tom Gormican y Kevin Etten, la cuarta entrega de la saga, que llega hoy a Netflix, comenzó su desarrollo a mediados de los 90, luego de que estrenara su tercera entrega en 1994, esta vez bajo la producción de Jerry Bruckheimer, Chad Oman y Eddie Murphy.

Tras varios años de cambios de directores y guionistas, la producción finalmente arrancó en 2022, con Molloy al mando.

Desde su primera entrega, lanzada en 1984, la saga de detectives se ha caracterizado por equilibrar la comedia con la acción.

En esta ocasión, el detective Axel Foley regresa a Beverly Hills para desentrañar una conspiración que amenaza con poner en peligro a su familia y socios.

Para lograrlo, Foley se une a su hija, la abogada Jane (Taylour Paige); a Bobby Abbott, el exnovio de ella, y a sus viejos amigos John Taggart (John Ashton) y Billy Rosewood (Judge Reinhold).

Separados durante mucho tiempo, con una relación distante y casi nula, Foley descubre que Jane está envuelta en un dilema legal que podría poner en peligro su futuro.

“Creo que agregar la historia sobre Axel y su hija adulta decepcionada de su padre fue realmente bueno. Hay mucho qué cubrir en una película como esta porque tiene acción, tiene comedia, pero también agrega este nivel de conexión humana”, dice Bacon.

Esta vez, Foley tiene en juego algo mucho más importante qué resolver que un caso policial. La trama se adentra en la compleja relación entre padre e hija, quien llega incluso hasta el límite de quitarse su apellido.

“Si miras hacia atrás en la historia de Hollywood y ves programas como Father knows best o cosas similares, te darás cuenta de que tienen ideas bastante anticuadas sobre lo que significaba la paternidad. Hoy en día, me parece genial que tengamos una visión más amplia de lo que puede ser un padre”, expresa Gordon-Levitt sobre el nuevo papel que desempeña Murphy: el de un detective que se enfrenta al rechazo de su hija.

Las primeras tres cintas de la saga (1984, 1987 y 1994) recaudaron en taquilla 735.5 millones de dólares; la cuarta, Un detective suelto en Hollywood: Axel F., llega directamente a streaming.