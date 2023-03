Bella Ramsey: el particular método de educación de la estrella de ‘The Last of Us’

Bella Ramsey hizo su debut actoral en la temporada 6 de “Games of Thrones”. Su expresividad y su madurez provocaron que su personaje se volviera uno de los más exitosos de la serie. Ella era sin duda era “la estrella revelación”. Pero mientras su fama crecía si vida escolar se caía a pedazos.

Por aquel entonces Bella Ramsey tenía tan solo 11 años. Sus padres no provienen de la industria del entretenimiento así que fue ella quien se puso al mando de su carrera. Había logrado ingresar a la escuela de teatro local cuando estaba en el jardín de infantes.

El talento de la protagonista de “The last of us” la llevó a entrar al prestigioso programa de entrenamiento actoral y castings The Television Workshop. Fue así como consiguió adicionar para la cadena HBO. Sin embargo, desde la producción le explicaron que no podía contarle a nadie sobre su personaje para “Games of Thrones”. Esto desató que cambiara su método de estudio.

Cuál es el particular método de educación de Bella Ramsey

“Todos estaban intrigados por lo que estaba haciendo y querían saber de qué se trataba”, recordó Bella Ramsey en una entrevista reciente. “Pero no me dejaban contarle a nadie, especialmente porque Lyanna era un personaje nuevo”, agregó al explicar que esto le costó caro en el instituto educativo al que asistía.

En ese sentido, Bella Ramsey indicó que pese a que intentó explicar que “había firmado un acuerdo de confidencialidad” y que “no lo hacía para hacerme la importante”, las burlas no tardaron en llegar. “Pero cuando me vieron en el show, me volví popular por todas las razones equivocadas”, confesó.

Esto fue lo que provocó que la protagonista de “The last of us” debiera cambiar la forma en la que estudiaba hasta el momento. El mundo aplaudía de pie su puesta en escena para “Game of Thrones” pero el sistema educativo tradicional la expulsaba. Así fue como decidieron junto que comenzara a tomar clases virtuales.

“Para mí es una de las mejores cosas para las que puede usarse Internet. Me llevo mucho más de las clases virtuales porque no hay distracciones frustrantes, uno se sienta tranquilo y seguro en su casa y aprende”, sostuvo Bella Ramsey al dejar en claro que este método educativo “te permite ser quien sos realmente y te deja espacio para hacer las cosas no académicas que amás”.