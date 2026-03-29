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está de vuelta en México; para presenciar la reapertura del ahora Estadio Banorte y el partido de la sección mexicana y Portugal y, entre tanto, la cantante puso un poco de humor a su estadía, con un video que compartió, donde en un de transporte público.

Cuando la cantante de pop anunció que se mudaría al viejo continente, por un par de meses, debido al rodaje de "Carlota", la serie histórica en que "Beli" da vida al personaje principal, se pensó que no sabríamos de ella por una larga temporada.

Pero, a diferencia de lo que se pudo pensar, desde su estancia en España, la también actriz ya ha realizado dos viajes exprés a nuestro país; el primero, con motivo de la fiesta de XV años de "Mafer" en Tabasco, un evento social al que fue invitada para cantar el tema "Happy birthday" y, ahora, el encuentro deportivo entre México y Portugal.

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Este no fue el único motivo por el que arribó a la capital; Belinda se reencontró con Los Ángeles Azules, con los que ya había colaborado anteriormente, en el tema "Amor a primera vista", para grabar un video musical del que no se tiene muchos detalles, no más de los visibles durante la filmación, donde se le vio a la joven usar el cabello trenzado y vestir un atuendo urbano; a su alrededor, aparecen múltiples extras que bailan y aplauden sonrientes.

Y, tras un día agitado, "Beli" culminó las actividades en nuestro país con un video en donde aparece abordando un autobús, en donde, con un tono de voz carismático -como el de su personaje Daniela en "Mentiras"- pide a los jóvenes que se encuentran a borde que, al parecer no son verdaderos pasajeros, sino conocidos suyos - uno de ellos, hasta lo llamó por su nombre-, que le entreguen sus pertenencias de valor.

"Ya se la saben, carteras y celulares, no te gas..., tu cartera, tu cartera, Chema dame tu cartera, celular..., cartera, por lo menos, dame lo que tengas, este se ve que es de Cartier", dijo, causando la carcajada de los presentes.

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Sin importar que, la cantante de "Pobre niña nice" hicera alusión a uno de los actos ílicitos más frecuentes en México, y que afectan a 200 mil personas anualmente -de acuerdo con el INEGI-, sus fans tomaron el hecho con buen humor e hicieron comentarios positivos acerca de Belinda y su autenticidad, la cual, aseveran, que no los deja de sorprender.

"¿Qué estaba haciendo en un microbús?".

"Jajaja, la amo, es lo máximo".

"Lo random e icónica que es Belinda, la amo".

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