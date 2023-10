Belinda responde a Bad Bunny por mencionar a "Mariana" y "Silvana" en una de sus canciones

En "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el nuevo álbum de Bad Bunny, el artista boricua hace referencia a diferentes artistas; entre ellos a Belinda, demostrando que el "Conejo malo" también vio las telenovelas donde apareció la cantante cuando apenas era una niña, pues en la canción "VOU 787" menciona a las inolvidables gemelas Mariana y Silvana, de la telenovela "Cómplices al rescate", por lo que la famosa ya reaccionó y aseguró que será un episodio de su vida que siempre la perseguirá.

Si bien, ya hace unos años, la cantante de 34 años se resignó y comenzó a cantar "El sapito" en todos sus conciertos, a pesar de que antes se negaba a interpretarla cada que se lo solicitaban, parece que su pasado sigue persiguiéndola, pues Bad Bunny acaba de revivir dos de los personajes más emblemáticos de la televisión infantil mexicana; Mariana y Silvana, dos gemelas con personalidades opuestas, a las que les dio vida la famosa en 2002, cuando Beli tenía 13 años.

Durante uno de los versos del tema "VOU 787", Benito Antonio Martínez Ocasio recita:

"I don't speak in English, americana, parezco modelo, Francesa Guyana, si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda, Mariana y Silvana... mmm, sí".

Y si bien, la canción hace alusión a la telenovela de Rosy Ocampo, en realidad, se inspira en una entrevista que Beli concedió por esa época a medios de comunicación, que la cuestionaron a la supuesta rivalidad que existía entre ella y Daniela Luján, dos de las actrices infantiles más queridas y conocidas de la época, a lo que la cantante contestó con una de las frases que Bad Bunny menciona en esa frase.

"Bueno, yo la verdad no la veo como competencia, es totalmente diferente a mí, ella, por ejemplo, no impone moda... es una niña, es una actriz pero no es ni cantante y tampoco impone una moda, yo la veo normal lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas ser un ejemplo a seguir", dice.

Y aunque la entrevista data de hace 20 años atrás, fue hace unos meses cuando se volvió viral y comenzó a circular en todas las redes sociales, pero no fue sino hasta que Benito la mencionó en una de sus nuevas composiciones, cuando Belinda rompió el silencio y habló del peso que carga cada que le recuerdan esas declaraciones, pues subió una historia a su Instagram donde se muestra resignada:

“Esta entrevista me perseguirá por el resto de mis días", escribió.

Y aunque la cantante de "Egoísta" parecía apenada, su madre, Belinda Schüll, mostró el entusiasmo que le produjo que uno de los cantantes más influyentes, a nivel global, por no decir el más importante, mencionara a su hija ya no sólo en "VOU 787", sino también el tema "Perro negro", donde hace referencia a la belleza de la joven.

La señora Schüll se dijo alegre de que los proyectos en que su hija participó sigan siendo recordados. “Cuando las notas cuentan historias reflejadas en melodías, los ecos de está canción confirman que Mariana y Silvana siguen imponiendo moda, sorpresas que te da la música”, opinó en su Instagram, junto a una fotografía en la que hija aparece personificando a las gemelas.

