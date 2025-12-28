Más Información

La nostalgia dosmilera no para y, después de giras exitosas como el "2000 Pop Tour", el regreso de Kudai y la gira de Floricienta, ahora estaría preparando una gira especial centrada en las canciones de "Cómplices al rescate", la telenovela musical infantil que marcó a toda una generación a inicios de los años 2000.

Bastaron un par de publicaciones y comentarios para que los recuerdos de las extensiones de colores, los pantalones vaqueros y los rizos en el cabello se activaran y para que más de uno se ilusionara.

Transmitida en 2002 y producida por Rosy Ocampo para Televisa, "Cómplices al rescate" se convirtió en un fenómeno entre el público infantil y juvenil. La historia giraba en torno a Mariana Cantú y Silvana del Valle, dos hermanas gemelas separadas al nacer y criadas en entornos completamente opuestos. Mientras una crecía en un hogar humilde, pero lleno de afecto, la otra era educada en un ambiente de lujo, ambición y manipulación.

En medio del drama familiar, la música se volvió mucho más que parte del soundtrack. Mariana, interpretada originalmente por Belinda, tenía una voz privilegiada y se convertía en la vocalista del grupo musical Cómplices al rescate, integrado por niños que, pese a las adversidades, encontraban en la música una forma de salvarse unos a otros. Canciones como "El Baile del Sapito", "Superstar" y "Cómplices" se volvieron himnos para quienes crecieron viendo la telenovela después de la escuela.

Cabe recordar que, en la recta final de la historia, Daniela Luján tomó el relevo de Belinda para interpretar a las gemelas, un cambio que también quedó marcado en la memoria colectiva de los fans y que suele reavivar debates cada vez que se habla del fenómeno.

La idea provocó una ola de comentarios cargados de emoción, memes y peticiones para que el tour se volviera realidad.

Sin embargo, conviene aclararlo: todo se trata de una inocentada del Día de los Santos Inocentes. No hay gira confirmada, ni fechas, ni anuncios oficiales. Pero, más allá del clásico Sapito, muchos fans no pierden la esperanza de escuchar esas canciones en vivo, aunque sea solo por nostalgia.

