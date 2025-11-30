Más Información

y, su ahora esposo, Christian Vázquez, se dieron el "sí", en una ceremonia discreta, en la que contaron con la presencia de sólo los más cercanos, entre ellos, Itzel Lechuga, la mánager de la cantante y, además, pareja de , quien también estuvo ahí para presenciar el trascendente momento,

Si bien, Paty y Christian habían dado a conocer que se casarían -en octubre del año pasado-, la cantante nunca quiso dar detalles relacionados a la planificación de la boda, mucho menos, la fecha en que se llevaría a cabo.

Por eso, no fue sorpresa que la noticia se diera a conocer posteriormente a la celebración, como tampoco sorprendió que Itzel Lechuga, su mánager, fuera una de las invitadas.

Itzel estuvo acompañada de su pareja, y también prometida, "Beba" Montes, mejor conocida, mediáticamente, como la hermana de Gala.

"Beba" compartió una serie de fotografías de la boda; en una de ellas, aparece junto a Itzel, a quien le agradece por su amor con la frase: "te amo por siempre".

La historia entre "Beba" e Itzel Lechuga

Las jóvenes se conocieron hace poco más de un año, mientras Gala Montes seguía dentro de "La casa de los famosos México" y su hermana fungía como su representante; fue así que conoció a Itzel, quien pacto con "Beba" que su hermana abriera uno de los conciertos de Paty Cantú al salir del reality.

Sin embargo, el motivo profesional por el que se conocieron trascendió a una relación pues, como ellas mismas han contado, en el momento en que se vieron por primera vez, la atracción mutua fue evidente.

La hija de "Beba", Alabama, recibió bien la noticia y, de hecho, la pequeña las alentaba a que se tomaran de la mano y se besaran cuando salían juntas a algún lado cuando la relación comenzaba.

"Beba" e Itzel están comprometidas desde agosto pasado; aún se desconoce para qué fechas planean su unión nupcial.

