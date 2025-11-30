Más Información

A través de redes sociales se filtraron diversas imágenes de la , quienes habrían contraído matrimonio este sábado en Puerto Vallarta, rodeados de personas cercanas.

En sus propias redes sociales, los recién casados decidieron no compartir fotografías ni momentos del casamiento con sus seguidores. Después de cuatro años de noviazgo, la pareja finalmente decidió unirse en sagrada unión.

A la boda asistieron influencers como Dalílah Polanco y Pablo Chagra, entre otros invitados, quienes difundieron momentos emotivos y divertidos de la celebración.

Paty Cantú lució un vestido sin tirantes de color verde, mientras que Pablo Chagra usó un traje del mismo tono y un moño verde. En las imágenes filtradas se les observa felices durante la velada.

La intérprete de “Afortunadamente no eres tú” sorprendió al cambiar su vestido a uno blanco, mientras su esposo eligió un traje morado, luciendo su collar y su reloj. Ambos fueron captados bailando muy felices.

Durante la recepción se sirvieron platillos como betabeles rostizados en puré, camote y quelites. También hubo bebidas como tequila, ginebra, whisky y cerveza. Los invitados compartieron historias de Instagram en las que se les ve conviviendo y celebrando junto a los recién casados.

se conocieron en 2021 durante la filmación de “Mirreyes vs. Godínez 2”, y un año después formalizaron su relación, anunciándolo públicamente en redes sociales.

En octubre de 2024, después de que Cantú concluyera un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Vázquez le propuso matrimonio frente a familiares y amigos, recibiendo aplausos y felicitaciones de los presentes.

