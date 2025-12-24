Bad Bunny se despidió de México con un emotivo mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro su amor y gratitud por el país y por toda la gente que lo ha apoyado desde sus inicios en la música.

Benito Antonio Martínez Ocasio culminó el pasado domingo las ocho fechas de su “Debí tirar más fotos world tour” en el Estadio GNP, conciertos que estuvieron llenos de momentos memorables, como su reencuentro con J Balvin.

En las imágenes compartidas en sus redes, se puede ver cómo, durante sus semanas en México, Bad Bunny visitó varios lugares emblemáticos de la capital, incluyendo la Arena México.

Lee también: Justin Bieber comparte momentos íntimos de Navidad y habla de su camino hacia la paz: "Dejar ir el resentimiento es difícil"

“De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma”, escribió el artista.

Benito reafirmó también su admiración por la cultura mexicana, más allá de la lucha libre, resaltando que la pasión y el corazón de su gente han sido parte fundamental de su carrera.

“Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí. Por el momento solo diré… ¡VIVA MÉXICO CABRONES!”

Foto: Instagram.

Lee también: Mensaje navideño de Raúl Rocha Cantú desvía la conversación hacia la polémica de Miss Universo 2025

¿Qué partes de México visitó Bad Bunny?

De incógnito y sin anunciarlo, Bad Bunny recorrió varios lugares de la Ciudad de México, como Chapultepec, el Museo de Antropología e Historia Natural, la colonia Roma y distintos restaurantes.

Entre las imágenes compartidas, también se pueden apreciar algunos detalles de la capital e incluso parte de la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe.

Otro de los sitios destacados que visitó fue la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en el corazón de Coyoacán.

Foto:Instagram oficial.

Foto: Instagram oficial.

Foto: Instagram oficial.

Lee también: Nochebuena con velitas: las celebridades que festejan su cumpleaños este 24 de diciembre