Así fue el detrás de cámara de Peso Pluma en su video de terror con Netflix

A Peso Pluma no lo dejaron entrar a la Fiesta de Halloween de Netflix. El cantante y compositor mexicano llegó al evento vestido muy a su estilo, con lentes, gorra y una sudadera color negro, pero el cadenero no le permitió la entrada porque no tenía disfraz.

"¿Y tu disfraz güey?, le pregunta uno de los asistentes.

Fue así que el intérprete de "Ella baila sola" se sumergió en el universo de la plataforma hasta encontrar su caracterización ideal: "Ahora sí soy Mike perros", dice Hassan Laija, como es su nombre real, cuando aparece con la playera clásica de "Hellfire club", al estilo de la serie "Stranger Things".

¿Pero cómo lo logró? Aquí te presentamos el detrás de cámaras que Netflix compartió a EL UNIVERSAL para comprender cómo fue que Peso Pluma se convirtió en el protagonista de la serie de terror y suspenso más popular de la plataforma.

Peso Pluma detrás de cámaras

"Qué rollo plebada, yo soy Peso Pluma y ya está disponible el video que hicimos con Netflix para Halloween. Vayan a verlo", dice el cantante mexicano al inicio del video mientras da el claquetazo

Después se puede ver como Hassan es maquillado para que se vea como Mike Wheeler, el niño que vive en el pueblo ficticio de Hawkins y busca a su mejor amigo cuando este se va al "Upside Down". Se aprecia que fue asistido por al menos cuatro personas.

Luego aparece modelando su playera del club secreto de Mike y sus amigos en lo alto de unas escaleras, ya dentro de la fiesta y se ven detalles de cómo grabó cada escena.

Así fue el detrás de cámara de Peso Pluma en su video de terror con #Netflixhttps://t.co/2JrTRMTCSJ pic.twitter.com/R5QjxLXl59 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 19, 2023

Se revela cómo fueron creados los efectos en los que los demás participantes del anuncio del Festival del terror lucieron disfraces al estilo de las series más emblemáticas como "The Umbrella Academy", "Merlina" y "Ladybug".

Y finalmente se ve al intérprete esperando la orden del director para avanzar hacia adentro de la fiesta. ¡Lo logró!

Lee también: Captan a Joaquin Phoenix en concierto de Peso Pluma

rad