Así es la playlist que creó Marc Anthony para su bebé recién nacido con Nadia Ferreira

Marc Anthony volvió a ser padre luego de que su pareja diera a luz. Para la modelo paraguaya es el primer hijo, pero no para el salsero quien ya tenía seis hijos, con tres mujeres diferentes, y con el bebé recién nacido llega a siete.

Lee también: Luis Enrique Guzmán revela que no es el padre biológico del hijo de su ex, Mayela Laguna

Sin embargo, la pareja disfruta de este gran presente, sobre todo Nadia Ferreira quien con 23 años se convirtió en madre y atravesó el embarazo rodeada de amor y de lujos. Pero para el cantante también ha sido una motivación distinta volver a cambiar pañales y dormir bebés. Así fue que compartió en las redes sociales las melodías que escucha su pequeño hijo.

Marc Anthony quedó cautivado con un platillo paraguayo preparado por su esposa, Nadia Ferreira

Son versiones musicales para bebés con los mejores éxitos de Marc Anthony que han sido reproducidas con el tono de una canción de cuna y que parecen ser muy efectivas para que el bebé concilie el sueño. No se sabe su nombre aun ni mucho menos se conoce su rostro, sólo se ha visto una manito y su pequeña cabeza.

Lee también: Restos encontrados en California sí pertenecen al actor Julian Sands

Nadia Ferreira compartió en las redes sociales una playlist denominada “Marc Anthony for Babies” que está disponible en Spotify. El álbum, que según la fecha que figura en el post fue lanzado por el cantante en 2017, cuenta con una selección de 10 temas del catálogo del artista. “Vivir Mi Vida”, “Deja Que Te Bese”, “Que Precio Tiene el Cielo”, “Ahora Quien”, “Escapémonos”, “Tu Amor Me Hace Bien”, “Valió la Pena”, “La Gozadera”, “No Me Ames” y el clásico “You Sang To Me”, son las canciones que están disponibles.

La playlist de Marc Anthony para su hijo pic.twitter.com/Wym7dLeLwk — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 28, 2023

Por lo que puede apreciarse, la playlist de Marc Anthony tiene melodías muy agradables porque son instrumentales y tienen elementos muy propios para niños como xilófonos, campanitas, guitarras. También son lentos e ideales para una siesta, con una duración que no excede el minuto y 30 segundos dentro de un bloque sónico liviano.