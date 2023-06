Duques de Sussex: no todo lo que tocan se vuelve oro

Alejarse del mundo de la realeza y apostar por la industria del entretenimiento ha significado para los duques de Sussex, Harry y Meghan, una serie de altibajos. La pareja ha sufrido recientemente un revés con su proyecto concluido antes de tiempo en Spotify y ajustes en su relación laboral con Netflix.

El matrimonio explicó las razones de su desvinculación de la realeza británica con su mudanza a América y la entrevista que ofreció a Oprah Winfrey en 2021, que fue vista por 17.1 millones de espectadores tan sólo en Estados Unidos, lo que mostró un interés en ellos en la industria del entretenimiento como generadores de contenido.

Pero la semana pasada se dio a conocer que Meghan y Harry podrían perder su contrato con Netflix, estimado en 100 millones de dólares, si no presentaban pronto nuevos proyectos del interés de la plataforma en donde ya han lanzado la serie documental Harry y Meghan, que estuvo en el top ten durante su estreno, y en agosto presentarán Heart of Invictus, sobre los juegos para los veteranos de guerra de los que Harry es el principal promotor, según información de The Sun.

Un portavoz de Netflix en EU confirmó que la relación permanece, aunque no ahondó en los ajustes que tendrían que hacer en sus producciones.

“El vínculo con Archewell Productions es uno que valoramos profundamente. Harry & Meghan se lanzó como el debut documental más espectacular de Netflix hasta la fecha”, aclaró a Entertainment Tonight. “Nuestro emocionante viaje con ellos no termina aún”.

En otras plataformas como Spotify el fracaso es evidente: Meghan suspendió su contrato de 20 millones de dólares y ya no habrá segunda temporada de su podcast Archetypes, del que realizó 13 capítulos en dos años y medio.

Si a esto le sumamos la negativa de la oficina de patentes y marcas registradas de EU, de que la palabra Archetypes quedara registrada como propiedad de los duques de Sussex, para que Meghan pudiera llevarse su podcast a otra plataforma, es otro tropiezo para los incipientes empresarios, ya que esa palabra da nombre a una casa editorial en Arizona, explicó el Daily Mail en su momento.

Pero no todo está perdido para la pareja, que mantiene el interés público. Si bien no se contempla que Meghan retome su carrera como actriz (lo último que hizo fue la serie Suits hasta 2018), la pregunta que sigue en el aire es qué nuevos contenidos crearán más allá de compartir la historia de sus vidas.

“Es verdad que todo lo que tiene que ver con los duques de Sussex se amplifica mucho más, porque son personajes que interesan mucho”, señala en entrevista Adolfo Álvarez, director de contenidos de Hola TV.

“Por eso Netflix llegó a un acuerdo con ellos. Hay que recordar que el primer documental tuvo mucho éxito (Harry y Meghan) y evidentemente la plataforma quiere continuar la relación, al igual que ellos, imagino que están en ese momento de conversación de planear lo que viene”.

Harry produjo el documental Live to lead, y de la miniserie para Apple TV+ en 2021 sobre salud mental The me you can’t see, junto a Oprah Winfrey, que recibió 86% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

En marzo de 2021 la pareja fue entrevistada por Oprah, conversación que dividió opiniones. Foto: CLASOS

Otros ingresos

El matrimonio sin embargo ha encontrado otras fuentes de ingresos. El libro autobiográfico del príncipe Harry, Spare (En la sombra, en su versión en español), vendió 3.2 millones de ejemplares en su lanzamiento mundial.

El príncipe firmó un contrato de alrededor de 20 millones de dólares con el sello Penguin Random House, para realizar el libro que al parecer será el primero de tres, que recaudó en sus primeras semanas 10 mdd.

Las intervenciones y los discursos que han ofrecido en diversos eventos con ONGs también han representado una fuente de ingresos para ellos. En 2020 el príncipe recibió alrededor de un millón de dólares por un discurso, según el portal El Mundo.

En un corto plazo los contenidos de los duques podrían cambiar de tema, explica Adolfo Álvarez. Que estén pasando por baches como empresarios no quiere decir que no tengan un plan establecido desde que salieron de la familia real.

“Ellos valoraron su potencial e incluso ya estarían recibiendo nuevas ofertas en ese momento (de su salida)”.