Asalto a Miguel Bosé y reclamo de los padres de Yahritza y su Esencia, entre lo más leído de la semana

Miguel Bosé narró a través de su red social oficial de instagram el atraco que sufrió a manos de diez individuos en su domicilio de Rancho San Francisco, ubicado en pleno bosque, en una zona montañosa al oeste de Ciudad de México, donde lo ataron.

Acto seguido los ladrones se llevaron todo, incluida la camioneta del cantante, sin embargo la última actualización de la decisión que había tomado Bose fue la de denunciar, a esto Nacho Palau expareja del cantante se pronunció preocupado por sus hijos, los cuales adoptó durante su relación con Bosé. “Agradezco el interés, pero es una cosa en la que no me quiero meter. Los niños están bien. Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas”, declaró en una breve conversación con la periodista española Isabel Rábago.

Sigue la polémica para Yahritza y su Esencia

Después de las declaraciones que se viralizaron, el grupo de jóvenes de Yahritza y su Esencia se sinceraron en una entrevista llevada a cabo por el productor Pepe Garza publicada a través de su canal de Youtube.

En el video se ve cómo Yahritza rompe en llanto explicando lo difícil que ha sido lidiar con una expresión que su hermano Jairo Martinez realizó en una entrevista al hablar sobre la gastronomía mexicana, situación sobre la que sus padres se pronunciaron.

"No está bien que alguien se burle de cómo hablas cuando estás haciendo un esfuerzo", expresó el padre de la cantante que confesó siente temor de salir a la calle ante la ola de comentarios de odio que ha recibido ella y sus dos hermanos.

Fans de Taylor Swift, decepcionados

La expectativa de los fanáticos de Taylor Swift en México fue tan grande, que muchos viajaron de otros estados y países a la capital para poder presenciar el evento gastando miles de pesos para ver a la cantante y además de que no estuvieron satisfechos con los paquetes VIP y se quedaron a la espera de algún mensaje de la estadounidense en sus redes sociales.

Y es que por si fuera poco el gasto para ver a la cantante en vivo, y viajar de otras latitudes a la Ciudad de México, algunos fans decidieron adquirir un paquete especial que costaba de 4 mil 500 pesos a los 16 mil, y traía consigo distintos productos de memorabilia.

"Es aterrador, todo podría haber sido hecho en una tienda Office Depot". "Me decepcioné al ver el gafete que no prende y me enojé". "10 mil pesos por puro cartón", fueron mensajes que algunos fans compartieron en redes sociales.

Wendy Guevara le pone un alto a sus fans

La constante aparición de Marlon Colmenarez, amigo de la youtuber, y de Randall, cirujano estético, en los videos de Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos México", no dejó muy contentos a muchos de los seguidores de la influencer, pues comenzaron a recriminarle que sostuviera amistad con ellos, situación ante la que Wendy reaccionó.

"Mucha gente me apoyó y, no sé si lo vayan a tomar como grosería, pero siento que no es una grosería, siento que es mejor y prefiero mi salud mental y estar bien conmigo misma, y toda esa gente que quiere decirme qué haga en mi vida como si yo fuera un robot, el único que decide en mi vida es Dios, hay un botón que dice dejar de seguir, de verdad hermanas lo digo en buen plan porque yo no les voy a hacer caso", explicó en un video.

Wendy aseguró que esa situación la ha llevado a tomar la decisión de tomar terapia para cuidar su salud mental, y es que el estar constantemente ante el ojo público la ha afectado desde que salió ganadora del reality de Televisa, donde ya firmó exclusividad.