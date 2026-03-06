Inicia la Gira de Documentales Ambulante, con lo más nuevo del género en México y el mundo, y la capital es la primera parada durante una semana.

Más de 100 producciones integran la edición 2026 del concepto exhibidor y como es imposible seguir a todos, EL UNIVERSAL te presentan una decena de recomendaciones que no se deben perder.

Título: “Con Hazan en Gaza”

¿De qué trata?: Tres cintas MiniDV descubiertas recientemente recogen la vida en Gaza durante 2001, siendo testimonio de lugares y tiempos que ya no existen.

¿Cuándo ver?: Este viernes en el Cinematógrafo del Chopo, a las 19:00 horas.

Título: “Vidas en la orilla”

¿De qué trata?: Secuela del documental “Mi vida dentro”, sobre una mexicana privada de su libertad por presuntamente asesinar a niños en EU.

¿Cuándo ver?: Este viernes en Casa de la Primera Imprenta de América, a las 18:00 horas y jueves 12 en la Cineteca Nacional de las Artes, a las 16: 30 horas.

Título: “Ladrando en la oscuridad”

¿De qué trata?: Una bio de The Residents, emblema de la vanguardia musical estadounidense por más de cincuenta años.

¿Cuándo ver?: Este viernes en el Cinépolis Diana a las 18:30 horas y jueves 12, en el Centro Cultural España, a las 19:00 horas.

Título: “Sex Panchitos”

¿De qué trata?: Tres sobrevivientes de Los Panchitos, la pandilla que aterrorizó México en los 80, enfrentan ahora su realidad entre calles violentas, buscando redimirse, ser libres y sobrevivir.

¿Cuándo ver?: Este sábado en Teatro Casa de la Paz, a las 16:00 horas; miércoles 11 en Cineteca Nacional Xoco a las 18:00 horas y sábado 14 en el Foro al Aire Libre de Cineteca Chapultepec, a las 17:00 horas.

Título: “Becoming Madonna”

¿De qué trata?: Con material inédito, es un recorrido por la vida de la estrella pop, desde sus inicios hasta convertirse en figura mundial.

¿Cuándo ver?: Domingo 8 en el Cinépolis Fórum Buenavista a las 19:00 horas y viernes 13 en Cinépolis Universidad, a las 18:00 horas.

Título: “Elefantes fantasma”

¿De qué trata?: Werner Herzog sigue al doctor Steve Boyes, quien durante una década ha buscado una manada esquiva de elefantes en las tierras altas de Angola.

¿Cuándo ver?: Domingo en Cineteca Nacional Xoco a las 16:00 horas y el martes 10, en Cinépolis Diana, a las 21:15 horas.

Título: “Nuestra tierra”

¿De qué trata?: El primer documental de Lucrecia Martel y en el cual retoma el asesinato de Javier Chocobar, asesinado mientras luchaba contra el desalojo de su comunidad indígena en Argentina.

¿Cuándo ver?: Domingo en Cinépolis Diana a las 17:30 horas y martes 10 en la Cineteca Nacional México, a las 20:30 horas.

Título: “Un lugar más grande”

¿De qué trata?: En 2015, los pobladores de Tila, Chiapas, expulsaron de su localidad al ayuntamiento municipal, la policía y los partidos políticos por sus prácticas corruptas y violentas.

¿Cuándo ver?: Domingo en Teatro Casa de la Paz a las 18:30 horas y martes 10, en Cineteca Nacional de las Artes, a las 16:30 horas.

Título: “¿Cuán profundo es tu amor?”

¿De qué trata?: En 1928, el industrial Henry Ford construyó una ciudad industrial en la selva brasileña y estableció una plantación de caucho. En 1945 quedó prácticamente abandonada y pasó a ser considerada una ciudad fantasma.

¿Cuándo ver?: Martes 10 en el Cinépolis Fórum Buenavista a las 19:00 horas y jueves 12, en Cinépolis Universidad, a las 18:30 horas.

Título: “Los que dicen ¡no!”

¿De qué trata?: En la Sierra Norte de Puebla los campesinos de los pueblos aledaños luchan por defender su tierra, su agua y su vida, de proyectos mineros e hidroeléctricos

¿Cuándo ver?: Miércoles 11, a las 18:30 en la Cineteca Nacional de las Artes y el jueves 12, a las 18:00 horas en el Espacio Montserrat de la Universidad Iberoamericana.

rad