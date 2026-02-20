Más Información

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Con más de 100 títulos, procedentes de una treintena de países, se realizará la edición 2026 de Ambulante, Gira de Documentales, iniciativa originada por Gael García Bernal y Diego Luna.

Entres las cintas que estarán disponibles se encuentran “Llamarse Olimpia”, que habla sobre la ley en contra del abuso en redes sociales y triunfadora en los festivales de Guadalajara y Morelia; “Vidas en la orilla”, secuela del también documental “Mi vida adentro”, sobre una mexicana recluida en EU y “Binizza, los seres de las nubes”, de Juan Carlos Rulfo.

La Gira comenzará el 5 de marzo en la Ciudad de México, donde estará por una semana, para luego estar en Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California.

“Cinco Estados ha sido la realidad después de la pandemia, pero no es lo único que se hace. No todo puede abarcar la gira, sino que hemos creado otros programas (como Ambulante Presenta) a lo largo del año, con lo que se logra un equilibrio”, dice Itzel Martínez del Cañizo, directora de la Gira.

La función inaugural se llevará a cabo en el Teatro Esperanza Iris, con la proyección de “Historias del buen valle”, del consagrado director español José Luis Guerín.

El tema de la edición 2026 de Ambulante es “Confabular”, óptica bajo el cual tendrá cintas como “Más que una casa”, “Voces del bosque” y “It’s all gonna break”, este último de la banda Broken Social Scene.

Será la primera vez que Rulfo (“En el hoyo” y “Los que se quedan”) participe en Ambulante y lo hará con una película sobre la comunidad zapoteca.

“Con personajes que quisieron decir sus cosas, hablar de su dignidad, sin embarrártelo en la cara. Me gustaría hacer algo así en cada Estado”, indica el realizador.

A la presentación oficial fue Daniela Alatorre, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, quien celebra una ventana para el documental mexicana, género donde ella nació.

La funcionaria aprovechó el momento para recalcar que la iniciativa de Ley de Cine y el Audiovisual, presentada el pasado viernes en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, pronto se meterá al Congreso para su consideración.

