Apio Quijano habla del romance que tuvo con María José: "No soy 100 por ciento gay"

Luego de que existieran muchas especulaciones en torno a la orientación sexual de Apio Quijano fue él quien por fin eliminó todas las dudas que existían al respecto, durante su estadía en “La casa de los famosos México”.

Fue dentro de un dormitorio, en donde el cantante del grupo Kabah habló abiertamente sobre esto revelando que es bisexual y hasta incluso llegó a tener un romance con su colega María José.

“A mí las mujeres y los hombres me gustan, veo a Marie Claire (Harp) y me encanta de que me podría enamorar, no soy 100 por ciento gay, aunque se me hace lo más cool hoy en día ser gay, porque tienes muchas libertades como ponerte un color rosa (en la ropa)”, declaró.

Admitió que sí es amanerado, es decir muy femenino, pero eso no quita que le atraigan las mujeres, cuando sus compañeros le preguntaron sobre con quién le gusta tener más intimidad, si con hombres y mujeres, respondió que eso es otra cosa y que ha amado de la misma manera a ambos géneros.

“Yo de pronto tuve muchas novias, tuve sexo con muchas novias, tengo energía muy femenina, pero me gustan las mujeres, como hay muchos hombres straight (heterosexual) muy femeninos, yo dije: ‘quiero un hijo’, yo anduve con María José un buen rato... y ya después nos ponemos las pelucas”, dijo muy sonriente.

¿Por qué Apio no había hablado antes de esto?

Cuando los demás inquilinos del reality preguntaron por qué no había hablado de esto anteriormente comentó que la sociedad todavía no está preparada para hablar sobre estos temas.

“Nunca (lo había dicho), porque es triste a pesar de que está abierto hoy en día, todo esto tiene un prejuicio negativo y una connotación negativa, la gente todavía lo utiliza como un insulto ser bisexual o gay”.

Los famosos que estaban con él, Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Paul Stanley, Emilio Osorio, Bárbara Torres y Nicola Porcella lo apoyaron; Mayer le dijo que nadie lo juzgará.

Apio Quijano fue el ganador del reto para ser el líder de la semana por lo que dormirá durante una semana en la suite, además de que tiene inmunidad y tendrá el poder de salvar a alguien de sus compañeros; eligió a Nicola para compartir la habitación.