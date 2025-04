Si algo le dejó su emblemático personaje de "Leticia Padilla", en "La fea más bella", a Angélica Vale fue una importante lección de aceptación personal: todo lo que creía feo de ella, en realidad, no lo era.

La conductora de "Juego de voces" vivió un emotivo reencuentro con el icónico rol que interpretó hace casi 20 años en la versión mexicana de "Betty la fea". Este melodrama, que marcó a toda una generación, se transmitió por el Canal de Las Estrellas entre 2006 y 2007.

El encuentro tuvo lugar en el programa "Juego de Voces", cuando Angélica Vale entró al portal donde se encontraba Leticia Padilla, quien la recibió con una gran sonrisa y energía positiva.

Padilla explicó que su participación en el programa se debía a que necesitaba grabar un comercial de perfume y quería que Angélica la ayudara a encontrar un modelo con un “look internacional, muy guapo, con una gran voz y que sea músico”.

Angélica, en su rol de anfitriona, pidió ayuda a Alexander Acha para la realización del comercial. Más tarde, Emmanuel también participó en el sketch, mientras que Yair y Manuel Mijares se sumaron a la lista de posibles modelos.

Una vez que terminó la pasarela, Leticia y Angélica compartieron un momento cercano, donde la conductora le agradeció profundamente por la sanación que su personaje le brindó. "Te di tanto de mí, Lety. Creo que tenía mucho miedo de ser fea, o gorda, o de no ser lo que debía para ser artista. Me puse los frenos, me puse los brackets, hacía unas caras espantosas y me decían: 'Así no vas a gustarle a nadie'. Y resulta que le gusté no solo a este país, sino a 80 más. Eso es algo de lo que siempre te voy a estar agradecida, Lety", dijo Angélica Vale, visiblemente emocionada.

