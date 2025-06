Aunque Ángela Aguilar ha tomado las riendas de su carrera con su nuevo álbum Nadie se va como llegó, también reconoce que, en ocasiones, se siente insegura y busca apoyo en las personas más cercanas a ella. Una de esas figuras clave es su esposo, Christian Nodal, cuya cercanía, admite, hace que rara vez le señale imperfecciones en lo musical.

“Creo que estamos muy cegados por amor. Entonces mi esposo me dice: ‘Todo lo que haces está perfecto. Me encanta la canción’”, dijo en entrevista con CNN al hablar sobre "El equivocado", una pieza que refleja su historia con Nodal.

“Yo le digo: ‘Amor, pero dame tu criterio, quiero saber si te gustó’. Es un fan”, añadió sonriente.

Ángela también expresó la admiración que siente por la parte artística del intérprete de "Botella tras botella", asegurando que cuando él le consulta, ella sí suele ser más crítica. “Canta espectacular, tiene muy buen oído. Sabe cómo hacer arreglos, qué pedir y qué no”, apuntó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar, inseparables desde que se casaron en julio de 2024.

Recordó que Christian la orientó en detalles clave al momento de trabajar con su arreglista. “Yo no escribo música, entonces (al arreglista) le cantaba las cosas con la trompeta: ‘Tiene que hacer así: tararará’. Y mi esposo me decía: ‘Ángela, dile que quieres que el acordeón sea norteño’. Me ayudaba en eso, pero realmente me dejó volar sola”, relató.

Desde niña, Pepe Aguilar había sido el productor detrás de su carrera. Este álbum marca su primera experiencia sin su guía directa.

Pepe Aguilar sí resintió que su hija Ángela, de un momento a otro, se casara con Christian Nodal.

La historia detrás de "El equivocado"

Sobre "El equivocado", uno de los temas más populares del disco, Ángela compartió en una charla con Mariano Osorio que recurrió a su círculo de confianza en busca de inspiración: “Le escribí a mis amigas, a mis amigos: ‘Necesito una canción. Échame la mano’”.

Le pidió a su compositor Omar una pieza que hablara de un amor único, íntimo, de esos que solo entiendes tú. “Algo que sea muy tuyo”, le dijo.

Tiempo después, al mostrársela a Nodal, él no dudó en presumirla incluso con su suegra, Aneliz Alcalá. “Te juro que llegaba con mi mamá y decía: ‘Suegrita, ¿ya vio la canción que me hizo mi esposa?’ Esa plática duró como dos semanas seguidas”, recordó emocionada.

