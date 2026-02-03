La idea inició durante la pandemia de Covid-19: el realizador Adrián García Bogliano se dio cuenta de que su esposa hablaba dormida y esa situación lo puso paranoico.

“Pensé: qué tal si realmente está hablando con alguien más que está con nosotros y no lo veo”, cuenta.

Y entonces, como buen cineasta, teniendo en su filmografía cintas de género como Ahí va el diablo y Juega conmigo, así como las series La hora marcada y Mi encuentro con el mal, aprovechó ese estado mental para escribir una película que llega hoy al festival de cine de Rotterdam.

Hablando con extraños es protagonizada por Gigi Saul Guerrero, también directora del filme Jenni, biopic de la desaparecida cantante Jenni Rivera, y Bingo hell.

“Es una película con dos líneas, la primera trata específicamente la historia de Patricia (personaje central), quien después de haber perdido a un hijo está inestable emocionalmente y bajo mucha medicación psiquiátrica. En ese estado empieza a percibir una presencia maligna que se hace pasar por el hijo fallecido y, a partir de ahí, vemos que esa entidad quiere atormentarle y destruir a la familia”, detalla.

El largometraje está considerado en la Big Screen Competition de Rotterdam, sección dedicada a cerrar la brecha entre el cine popular, el clásico y de autor, cuyo premio es apoyo para la distribución en los Países Bajos.

Entre las 12 cintas que optan por el premio se encuentran Home (Dinamarca), Projecto global (Portugal), Now I met her (China) y Tell me what you feel (Polonia).

El filme, considera su realizador, va a algo que todo mundo conoce y de lo que no se puede escapar.

“Los sueños son algo con lo que todos nos podemos identificar”.