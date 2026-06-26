El camino del autoconocimiento y del desarrollo personal ha sido para el actor colombiano Andrés Parra el soporte para enfrentar los cambios en su vida, tras la ruptura de su matrimonio.

“Mi divorcio, pensé que no lo iba a superar por mis traumas de infancia que están relacionados con la pareja, el abandono, el rechazo y con una vaina muy fuerte en el papel de la madre. Si a mí mi mujer me dejaba yo me moría y es muy lindo porque no me morí, no pasó nada y cuando uno atraviesa el mayor miedo de la vida pues es que se le acaba el miedo”, dice a EL UNIVERSAL.

Este pasaje en su vida sirvió para que el protagonista de la serie Escobar, el patrón del mal diera forma a Venga que sí es pa’ eso, show que presentará el 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con el que pretende que su público también haga catarsis.

“Estamos acostumbrados a que nos maquillen la verdad, a que nos muestren la vida instagrameraí, a nadie le gusta mostrar su zona vulnerable y uando uno lo hace la gente lo agradece porque es mucho más fácil conectar, todos hemos tenido miedo, angustia, hemos sido rechazados, abandonados, humillados pero no todos tenemos para comprarnos un yate”, comenta.

Tras esta experiencia personal el colombiano considera que puede hacer un llamado a dar un mensaje de egoismo, entendido desde un punto de mejora personal.

“No hay nada más importante que usted y su felicidad, sea egoísta, usted no vino a complacer a sus papás, pareja o amigos, vino a complacerse a usted, ¿por qué se abandonó? y, ¿dónde se quedó?, no es que uno no puede ser egoísta, sí puede serlo porque en la medida en que se llene de usted y sea su prioridad, usted se vuelve mejor persona”.

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