Atizapán de Zaragoza, Méx.— Más de 40 toneladas de azolve fueron retiradas de la Presa El Ángulo, por parte del personal del Sistema para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASA) de Atizapán de Zaragoza, informaron las autoridades del ayuntamiento.

Los trabajos de limpieza se realizaron de cara a la temporada de lluvias, con el objetivo de mantener la capacidad de regulación y conducción de agua de la presa durante las lluvias y reducir el riesgo de inundaciones.

Se informó que las labores se efectuaron en coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y Operagua de Cuautitlán Izcalli.

El personal retiró lodo, ramas y basura del vaso regulador, además de liberar trampas y compuertas.

Los trabajadores de SAPASA realizaron también labores de limpieza y desazolve en ríos y barrancas del municipio; retiraron escombro y residuos que pueden obstruir el paso del agua.

De acuerdo con el ayuntamiento, se mantiene un monitoreo permanente en los puntos con mayor riesgo de afectación, con el fin de actuar de forma oportuna y reducir el peligro para la población.

[Publicidad]

Las acciones forman parte del Programa de Limpieza y Desazolve de Ríos y Barrancas, que se intensifica durante la temporada de lluvias, explicaron.

En la Presa El Ángulo, los trabajos se concentraron en el vaso regulador y en las estructuras que permiten el paso del agua.

Esta presa, localizada en el sur de Cuautitlán Izcalli, recibe aguas residuales de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.