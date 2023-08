Andrea Legarreta y el emotivo video del último día que vio viva a su madre: "mi corazón está muy triste"

Andrea Legarreta está pasando días muy difíciles tras la muerte de su madre, quien falleció el día que cumplía 57 años de casada, la sorpresa para la conductora y su familia vino cuando Chabelita, como la llamaban con cariño, no respondió los mensajes ni llamadas telefónicas, tampoco pudo ver el regalo que su marido preparó para ella.

Poco antes de enterarse de la partida de su madre, Legarreta le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram: "¡57 años de matrimonio mis amores! Así de rápido, así de hermoso, luchando, soñando, creciendo, aprendiendo… cuánta vida juntos, cuaántas historias y cuántos recuerdos han creado y compartido, celebro su amor amores preciosos, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y a la vida misma. Celebro su ejemplo", se lee.

Después de este mensaje, el que acompañó con bellas fotografías de sus padres, Andrea informó sobre la muerte de su mamá: "Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos", se lee.

Lee también: Andrea Legarreta comparte la última foto que se tomó con su madre y rompe en llanto en "Hoy"

La conductora con su madre. Foto. Instagram

Lee también: Luis Miguel detiene su concierto para bajar del escenario y besar a esta conductora argentina

El último día que Andrea Legarreta vio viva a su mamá

El último día que Andrea Legarreta vio con vida a su madre fue cuando la conductora cumplió años, el 12 de julio, ese día ambas se abrazaron y se besaron cuando se despidieron, y el momento fue grabado en video, el cual ,compartió con sus seguidores, acompañado de un emotivo mensaje en el que confiesa cómo fue ese día y cómo se siente actualmente.

Y ese día… El día de mi cumpleaños, fue la última vez que te vi con vida… La última vez que me diste tu bendición… Te llené de besos y tú a mi… Me llenaste de amor… Y en esa última mirada antes de cerrar la puerta, sentí que nuestras almas sabían que se estaban despidiendo… Nuestros ojos se vieron por última vez… No sé cómo explicarlo… Hay cosas que no se explican… Se sienten… Mamita… Y tan sólo unos días después fue tu partida de este plano… Si pudiera regresar el tiempo, hubiera regresado a abrazarte más y besarte más y hablar más… Y decirte más veces “Te amo” viéndote a los ojos", escribió.

Andrea Legarreta despidió a su madre tras su repentina muerte

Legarreta aconsejó al público disfrutar a los padres, no abandonarlos y darles mucho amor, porque el el tiempo pasa muy rápido: "Si pudiera detener el tiempo, lo hubiera detenido ahí, entre tus brazos, esos brazos que me hacían sentir que todo estaba bien… Te siento… Vives en mi… Mi corazón está muy triste… Mi alma también… Me faltas a cada instante… Me falta mi copiloto… Nuestras llamadas de todos los días… Nuestras risas… Tus consejos… Me falta todo lo que me daba mi Má", confesó.

A pesar del momento doloroso que vive la conductora de "Hoy", prometió esforzarse para seguir luchando en la vida por sus otros amores, su familia, y de esta manera honrar la vida de su madre, de su amada Chabelita.