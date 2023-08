Andrea Legarreta comparte la última foto que se tomó con su madre y rompe en llanto en "Hoy"

Andrea Legarreta ha tenido sentimientos encontrados en las últimas semanas, la recién muerte de su madre Chavelita la tiene con el corazón roto, y hace apenas unos días, al estreno de "Vaselina", donde participa y significa un sueño hecho realidad, su madre pudo acompañarla y disfrutar con ella de este momento tan importante; hoy, tras la pérdida, la conductora saca fuerzas para seguir trabajando.

Hace una semana, sus padres cumplieron 57 años de casados, los felicitó en redes con un emotivo mensaje sin imaginar que momentos después se enteraría del fallecimiento de su madre: "¡57 años de matrimonio mis amores! Así de rápido, así de hermoso, luchando, soñando, creciendo, aprendiendo… cuanta vida juntos, cuantas historias y cuantos recuerdos han creado y compartido, celebro su amor amores preciosos, su paciencia y entrega, celebro su lucha, su amor a nuestra familia y a la vida misma. Celebro su ejemplo", se lee.

La sorpresiva pérdida enlutó a la también actriz, quien despidió a su mamá con un emotivo mensaje: "Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros".

Esta fue una de las últimas fotografías de Andrea junto a su madre, en ella aparecen sus hijas, sus hermanos y su padre. Foto: Instagram

Andrea Legarreta rompe en llanto

Durante la celebración de los 25 años del programa "Hoy", Andrea Legarreta recordó a la productora Magda Rodíguez, fallecida en 2020 a los 57 años por un shock hipovolémico, las emociones se hicieron presentes y también recordó, en ese momento a su mamá Chavelita, quien aseguró, siempre veía el matutino de Televisa.

Entre lágrimas, Legarreta miró hacia el cielo y le dedicó la transmisión a ambas; en sus redes, Andrea confesó lo complicado que es plantarse en el escenario y darle vida a “Frenchy”, su personaje en "Vaselina", musical en el que tomó la última foto con su mamá.

La última foto de Andrea Legarreta con su madre. Foto: Instagram.

En el emotivo mensaje, comentado por su esposo Erik Rubín, Andrea se da ánimos y afirma que hará lo mejor para que su madre se siga sintiendo orgullosa de ella.

"Aquí voy… con mis pedazos que los juntaré para darle vida a mi Frenchy. Ese personaje tan bello y mágico… Tan feliz y entusiasta… Hoy voy a dejar que mi personaje me regale la alegría, la sonrisa y el entusiasmo que tanto me hacen falta… Hoy porque sé que a mi Chabelita que le fascinó la obra y se sintió muy feliz y orgullosa de mi, le gustaría verme aquí de nuevo y porque mi papi hermoso me impulsó a hacerlo, como siempre lo hace, estoy aquí. Esta función y mi vida entera van por ti mi amor precioso Chabelita. Te amo mi reina (Cómo me decías tú…) Que no se te olvide nunca. La foto de atrás es la ultima foto que nos tomamos juntas… Después en mi cumple un video muy lindo que ya les compartiré. Gracias de nuevo por su apoyo. No tienen idea del bien que nos hacen a mi papi, mis hermanos y mi familia entera y a mi… Bendiciones siempre".

