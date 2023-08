Luis Miguel detiene su concierto para bajar del escenario y besar a esta conductora argentina

Luis Miguel sigue apantallando a su público que añora verlo en su regreso a los escenarios tras cuatro años de aisencia, Argentina, lugar en el que decidió arrancar su Luis Miguel Tour 2023 se ha llevado tremendas sorpresas desde el primer show del llamado "Sol", pues aunque sus actuaciones han sido excepcionales, su nueva imagen ha dado mucho de qué hablar, evidentemente más delgado, el cantante ha desatado las especulaciones de que "no es Luis Miguel" y de que "tiene dobles", argumentos descartados por la famosa conductora argentina de 96 años Mirtha Legrand, quien fue elogiada por el artista la noche de ayer.

Es la primera vez en esta gira que el cantante pausa su show para tener este gesto de caballerosidad con una de las conductoras más conocidas e importantes de Argentina, con 54 años de experiencia y que reveló quedó más que fascinada con el show del intérprete que mostró sus conocidos pasos de baile que prendieron a los asistentes, y con los que que queda comprobado que sí se trata del Luis Miguel original.

Luis Miguel y su comentado detalle con Mirtha Legrand

Mirtha Legrand tenía mucho tiempo sin ver a Luis Miguel, asistió a su concierto porque "El Sol" la invitó especialmente, así que no perdió la oportunidad de vivir esa experiencia a sus 96 años de edad, así lo contó a diálogo con TN, donde comentó que el show que dio el cantante en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires fue magistral.

"Un show espectacular de dos horas y media cantando sin parar”, reconoció la conductora, y agregó: “Cantó dos horas y media. Había más de 20 mil personas... Impresionante"; narró cómo fue su encuentro con Luismi, quien le agradeció su asistencia, la besó y le regaló unas rosa.

"Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios... Entonces me dicen: ‘Vuelva vuelva’... Me dio una rosa blanca y me dio tres besos", relató.

Siempre con gestos tan únicos! Se baja del escenario para saludar a la señora Mirtha Legrand, y entregarle rosas.

El video del momento circula en redes, y Legrand reveló qué fue lo que Luis Miguel le dijo al oído cuando se acercó a saludarla: "Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije 'eres un genio por cómo cantas, cada día mejor... Paseas de una lado para el otro en el escenario'", recordó; aunque pasó por su mente invitarlo a su programa, llegó a la conclusión de que no era el momento.

Luismi, quien en un reciente show rompió un vaso en pleno escenario, tiene el visto bueno de la conductora, quien halagó su manera de cantar y su aspecto: “Tiene una voz hermosa, fantástica. Es mentira lo que dicen de un doble, es él. Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi esplendido y joven, más flaco, muy bien de figura", explicó.