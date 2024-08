Andrea Escalona reacciona a las disculpas de Mariana Echeverría en "Hoy": "mintió por convivir"

“¿Qué onda con su disculpa?", esta fue la reacción de Andrea Escalona a las disculpas que esta mañana Mariana Echeverría le extendió al elenco de "Hoy" por las declaraciones hechas durante su estancia en "La casa de los famosos".

Mientras estuvo en el reality, Echeverría aseguró que los conductores no querían a Arath de la Torre, en específico una "Andrea". Sin embargo, en su visita al foro aclaró que se refería a Escalona.

Esta situación hizo que ambas protagonizarán un fuerte encontronazo, y aunque éste terminó con las disculpas de la cuarta eliminada de “La casa de los famosos México”, la conductora afirmó que no fueron sinceras: “Yo cuando ofrezco disculpas lo hago de manera diferente. No juzgo, cada quien tiene sus maneras y sus cosas, pero pensé que su respuesta iba a ser: ‘me ofusqué’, pero mintió para convivir, me agarró de bajada”, comentó a los medios a su salida de Televisa San Ángel.









Lee también Entre lágrimas, Mariana Echeverría se defiende en "Hoy": "entré en una situación pésima en mi vida"

Asimismo, explicó que a pesar de la falta de honestidad de Mariana, no hablará mal de ella; por el contrario le tiene una gran empatía pues no debe ser fácil salir de un encierro y darte cuenta que la gente te juzga tan duramente.

“Yo no me quería enfrentar a nadie. El reality y el juego están dentro, nos da un show padrísimo; pero mi casa es ‘Hoy’, y sería incapaz de tratar de insultar o agredir a alguien en mi casa”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si la carrera de Mariana podría peligrar en Televisa por su comportamiento dentro del reality, Escalona prefirió guardar silencio: “no soy ejecutiva ni productora, soy un talento”, respondió





Escalona y De la Torre mantienen una amistad y trabajan juntos en "Hoy". Foto: Instagram.

De lo que sí accedió a hablar fue del desempeño de De la Torre, de quien, afirmó, se siente sumamente orgullosa por cómo “está enfrentando a sus demonios”; incluso, dejó claro que muy al contrario de lo que se pudo o no decir dentro de "La casa de los famosos", quiere mucho al conductor y tienen una gran amistad.

“Si hay alguien que yo quiero, es a Arath. Fue mi Tenorio (Don Juan), Magdita (Rodríguez) y yo tuvimos esta idea de que fuera conductor de ‘Hoy’, luego se pudo hacer con Andrea Rodríguez y pudieron hacer esta sinergia padrísima. Arath ha estado en la muerte de mi madre, el nacimiento de mi hijo... a él sí le llamo amigo", finalizó.

Lee también Mariana Echeverría se disculpa con Andrea Legarreta por lo que dijo sobre su relación con Arath de la Torre