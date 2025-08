Cuando Ana Sofia Gatica salió de la carrera de actuación, sólo tenía una cosa en su mente: hacer exclusivamente teatro. No televisión, no cine, simplemente pararse frente a un público en vivo y contar historias.

Pero llegó el 2020 con la pandemia por Covid-19 y hubo confinamiento en todos lados. El mundo del entretenimiento cerró todo evento masivo para evitar contagios y muchos trabajos se perdieron.

“La mánager que tenía en ese entonces me preguntó qué iba a hacer, porque pues no había teatro. Y comencé entonces a hacer casting, así me quedé en "Control Z" (serie) y fue cuando dije, ok, sí quiero esto otro. Sino hubiera tenido esa experiencia, no sé”, recuerda Ana Sofia.

La coincidencia salió positiva. Desde entonces ha participado en seis largometrajes, entre ellas la secuela de “Sexo, pudor y lágrimas” y “Es por su bien”, así como las series “Todo va a estar bien”, creada por Diego Luna; “Celda 211”; “Cóyotl” y “La liberación”.

Apenas el pasado jueves estrenó “Pecados inconfesables”, una nueva producción de thriller y drama de 18 episodios, para la plataforma Netflix. Erik Hayser y Zuria Vega encabezan la historia.

“Es la hija del dueño de una super empresa hotelera y yo diría que es rejega (risas), es la oveja negra, es como la que se quiere deslinda de todo lo que su familia representa y es porque hay una parte oscura. De alguna manera confronta la realidad de su papá y pareja, dando un camino de frustración y dolor, comenzando a accionar des un lugar no muy sano”, detalla.

Con Zuria (“Mi marido tiene familia” y “En las buenas y en las malas”) ha tenido pláticas relativas a lo complicado que antes era que alguien de tv, brincara a cine o teatro. Algo por lo que Ana Sofia no pasó.

“Si me ha dicho que hacerlo era complicado y creo que a mi no me pasó tanto porque llegó la pandemia y, de alguna manera, hizo que las producciones (que crecieron en número para llenar plataformas) necesitaran más actores y actrices, que nos diversificáramos y no estuviéramos en una sola cosa”, indica.

Actualmente Ana Sofia se encuentra grabando “Dinastía Casillas”, historia derivada de la serie “El señor de los cielos”, donde se contará lo que pasa con la familia tras la desaparición de su patriarca Aurelio.

A la entrevista le toca interpretar a una agente de la DEA, la agencia estadounidense especializada en el combate a las drogas.

“Está más en la parte de la oficina y la embajada, es alguien comprometida con la verdad y para encontrar culpables, pasa por muchas frustraciones porque agarrar a los malos en un país como el nuestro, no es fácil”, apunta.

