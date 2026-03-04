El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Ana Luisa Peluffo, uno de los rostros más importantes del cine nacional.

Peluffo falleció a los 96 años por causas aún desconocidas; sin embargo, en un comunicado emitido por la familia, se reveló que pasó sus últimos días en paz.

Su partida no solo deja un vacío en la pantalla grande, también revive uno de los mitos que rondaron su carrera: su supuesta identidad como "La Diana Cazadora".

Durante décadas, varias versiones afirmaron que la actriz había sido la modelo detrás de la icónica escultura creada en 1942 y, que hasta hoy permanece en Paseo de la Reforma.

La historia cobró fuerza debido a la imagen de mujer libre que Ana Luisa proyectaba; y es que, ella fue una de las primeras que en realizar desnudos artísticos frente a las cámaras, lo que hizo creíble la historia.

No fue sino hasta 1992 cuando el mito terminó. Una mujer de nombre Helvia Martínes Verdayes reveló ser la inspiración real de la esculura. Según declaraciones hechas para el libro "El secreto de la Diana Cazadora", Verdayes posó para el escultor Juan Fernando Olaguíbel cuando tenía 16 años, y decidió mantenerlo en secreto para evitar ser despedida de su trabajo en Pemex.

Más allá de esta leyenda, Ana Luisa Peluffo fue una actriz de larga trayectoria, con más de 160 títulos entre películas y telenovelas.

Sú último trabajo en televisión fue en la telenovela del 2005 "Contra viento y marea", donde compartió créditos con Marlene Favela, Sebastián Rulli, Azela Robinson y Kika Edgar, entre otros.

