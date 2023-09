Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se defiende de los ataques tras aparecer con nuevo amor

Le llovieron las críticas a Ana Araujo, esposa del actor Pablo Lyle, quien se encuentra en la cárcel tras ser hallado culpable de homicidio imprudencial, tendrá que cumplir cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por la muerte en 2019 de un cubano de 63 años, al que propinó un puñetazo tras una discusión ocurrida en una intersección en esta ciudad del sur de Florida

En febrero se dio a conocer la sentencia del actor de 36 años, quien procreó con su esposa Ana Araujo a dos niños; ella y su familia han estado pendientes del proceso, incluso en febrero, cuando le dictaron la sentencia, Ana estuvo presente y leyó una emotiva carta sobre lo que pensaba de su esposo.

Frente a los presentes en la sala, su esposo y la juez, dijo que el actor nunca fue una persona violenta sino más bien "alguien conciliador", que siempre vela por el bien de los demás y el bienestar de su familia, y por ello el suceso "ha sido algo muy impactante".

"Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas", le dijo, y detalló que tras conocer del deceso de Hernández en el hospital, "Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no podía levantarse, no podía creer que el señor había fallecido".

"Una reacción de unos cuantos segundos no te definen como persona", añadió Araujo.

Ana Araujo se defiende de las criticas

Luego de que Ana Araujo compartiera una fotografía en la que aparece en situación romántica con un hombre que no es Pablo Lyle, en redes sociales las críticas no se hicieron esperar, cibernautas se lanzaron contra ella diciendo por estar rehaciendo su vida mientras su esposo y padre de sus hijos está en la cárcel.

Ana Araujo, esposa del actor Pablo Lyle, comparte en su Instagram foto con un hombre.

Aunque Araujo no proporcionó mayor detalle sobre la identidad del hombre, se sabe que es un fotógrafo y estilista que incluso compartió hace unas semanas en las redes un video en el que le corta el cabello a Araujo y al final se dan un beso en los labios.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se da otra oportunidad en el amor. Foto: Captura video.

En sus redes, la empresaria compartió una reflexión a manera de respuesta ante el ataque, expresó que las personas prefieren juzgar las acciones de los demás antes de explorar en sí mismo lo que está mal, lo que les duele.

"Qué difícil es ver a una mujer que te incomoda. Que su manera de ser, de vestir o de vivir se sale de tus estructuras mentales. Qué incómodo que te muestren que el mundo es mucho más grande de como tú lo conoces. Qué difícil es ver a otra persona hacer lo que tu corazón añora pero no te atreves", se lee.

El mensaje de Ana Araujo finaliza así: "Vaya que duele reparar, pero si regresas la mirada a ti, si te apuntas a ti, te darás cuenta que hay un mundo infinito por explorar y que más allá del dolor encontrarás la paz".

La respuesta de Ana Araujo ante las críticas por aparecer con un hombre que no es su esposo Pablo Lyle.

Andrea Legarreta defendió que Ana esté rehaciendo su vida, aseguró que ella y Pablo Lyle hablaron al respecto y ella tendría la aprobación del actor para poder vivir mientras él cumple con su condena.





